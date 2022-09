Sabrina Steyerer ist seit 20 Jahren Ministrantin

In der Kirchengemeinde St. Konrad Mahlstetten gab es eine ganz besondere Ehrung: Sabrina Steyerer (30) ist seit 20 Jahren zuverlässige Ministrantin. Kurz nach ihrer Erstkommunion wurde sie 2002 in den Ministrantendienst aufgenommen. Seither hat sie unzählige Male ministriert und ist seit vielen Jahren zusätzlich auch als Betreuerin der Gruppe aktiv. Sie erklärt den neuen, jungen Ministranten den Ablauf der Gottesdienste und bereitet sie in Proben auf besondere Gottesdienste wie an Weihnachten, Karfreitag oder Ostern gut vor. „Als Betreuerin und „Oberministrantin“ wirst Du sehr geschätzt für deine Hilfe, deinen Einsatz und deine liebevolle Fürsorge.“ Mit diesen Worten bedankte sich Pfarrer Ankit Chaudhary im Namen der ganzen Kirchengemeinde für das langjährige und außerordentliche Engagement von Sabrina Steyerer und überreichte ihr eine – bei der Diözese extra angefertigte – Urkunde von Bischof Gebhard Fürst und ein Geschenk. Sabrina Steyerer wird weiterhin als Messdienerin aktiv bleiben und hat vor kurzem zusätzlich die Leitung der Kinderkirche in der Kirchengemeinde Mahlstetten übernommen, heißt es in der Pressemitteilung.