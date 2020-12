Das Land Baden-Württemberg fördert die Erweiterung und den Umbau des Schulzentrums Gosheim-Wehingen mit 618 000 Euro und die Erweiterung der Realschule Trossingen mit 1,1 Millionen. Wir investieren in die Bildung. Darüber informiert der CDU-Wahlkreisabgeordnete, Justizminister Guido Wolf in einer Pressemitteilung.

Die Einführung neuer pädagogischer Konzepte an den Schulen und die heterogenere Schülerschaft führten zu veränderten Anforderungen an ein Schulgebäude. Dazu gehörten auch der Ausbau von Ganztagesangeboten sowie die Herausforderungen der Inklusion. „Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig und richtig, die kommunalen Schulträger zu unterstützen, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen. Ich bin deshalb sehr zufrieden, dass die Landesregierung die Schulerweiterungen des Schulzentrums Gosheim-Wehingen und der Realschule Trossingen so tatkräftig unterstützt“, lässt sich Wolf in der Mitteilung zitieren.

Schulbauförderungsprogramm:

Im Doppelhaushalt 2020/21 sind insgesamt 400 Millionen Euro für die Förderung des Schulhausbaus und der Schulbausanierung im Kommunalen Investitionsfonds veranschlagt. Mit der Novellierung der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung wurde die Förderkulisse vereinheitlicht. Von den insgesamt 400 Millionen Euro gehe ein weiterer Impuls zugunsten von modernen Lern- und Lebensräumen an den Schulen in BW aus, so die Mitteilung. Das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen der Schulbauförderung einen Regelzuschuss von 33 Prozent des als förderfähig anerkannten Bauaufwands.