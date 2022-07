Römerprojekt der Grundschule Deilingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten Tagen waren die Grundschulkinder auf den Spuren der Römer unterwegs. Von besonderen Spielen und Mosaiken bis zur passenden Kleidung gab es vieles zu entdecken. Höhepunkt war der Besuch des Dominikaner Museums in Arae Flaviae (Rottweil).

Mit informativen Filmen und lustigen Liedern konnten die Kinder zu Beginn des Projekts erste Einblicke in das Thema „Römer“ gewinnen. Besonders die Geschichte des Julius Cäsars hat die Kinder beeindruckt. In einem Römerheft haben die Kinder eifrig gearbeitet und zum Beispiel erfahren, dass die römischen Schüler auf Wachstafeln geschrieben haben.

Zum ersten Mal nach langer Zeit, duften die Grundschulkinder wieder klassenübergreifend zusammen lernen und arbeiten und konnten sich so gegenseitig helfen und unterstützen. Besonders für die Erstklässler war dies eine neue Erfahrung und sie nahmen begeistert die Hilfe der älteren Schüler an. Das Highlight der Projekttage war der Ausflug mit dem Bus nach Rottweil.

Im Dominikaner Museum bekamen wir eine tolle und kindgerechte Führung und durften im Anschluss eigene Mosaike legen. Nach dem Besuch auf dem Spielplatz und einem leckeren Eis, waren sich alle Grundschüler einig, dass so ein Ausflug nach der langen Corona-Zeit eine tolle Sache ist. In den nächsten Tagen durften die Schulkinder aus verschiedenen Angeboten auswählen und praktisch am Römer-Projekt arbeiten. Da gab es zum Beispiel das Binden von Lorbeerkränzen, die Herstellung von Wachstafeln, das Basteln eines Rundmühlenspiels, das Legen eines eigenen Mosaiks und das Anfertigen römischer Kleidung. Für jeden war etwas dabei und man konnte in diesen Tagen immer mal wieder einen Römer in Toga oder Tunika durch das Schulhaus spazieren sehen.

Der Abschluss des Projekts stand, typisch römisch, ganz im Zeichen des kulinarischen Genusses. Unsere „römischen“ Kinder wurden von den Lehrerinnen mit köstlichem Trank und leckeren fruchtigen Spießen verwöhnt.

Diese Tage haben wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, den normalen Schulalltag zu unterbrechen, die Klassenstrukturen aufzulösen und sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Sowohl die Schulkinder, als auch die Lehrerinnen sagen begeistert SALVE!