Riskantes Überholmanöver bei Egesheim

Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Überholmanver am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Nusplingen und Egesheim. Laut Polizei fuhr eine Fahrzeugkolonne hinter einem Laster in Richtung Egesheim. Der Fahrer eines Mercedes-Vito mit Balinger Kennzeichen überholte die Kolonne in einer langgezogenen Linkskurve. Dabei gefährdete er den Fahrer eines entgegenkommenden, hellblau lackierten Kastenwagens. Dessen Fahrer musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Transportfahrzeug eines Zustelldiensts zu vermeiden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Kastenwagens, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.