Richtfest beim XXL Garagenpark in Gosheim

Für Besitzer von Wohnmobilen, Oldtimern, Cabrios oder Booten auf dem Heuberg schließt sich eine Lücke. Was bisher nur in der weiteren Umgebung wie Villingen-Schwenningen, Hechingen oder Calw zu finden war, liegt bald vor der Haustüre und zwar im Industriegebiet Sturmbühl in Gosheim. Nach dem Spatenstich am 16. Juni konnte dort jetzt Richtfest für den neuen Garangeparkt gefeiert werden.

Peter Tillinger, Inhaber der Anlage, beschäftigte sich schon lange mit dem Gedanken des Garagenparks, vorallem seit das Geschäft mit Wohnmobilen und Wohnwagen in den letzten Jahren so boomt. So entstanden 63 Garagen im L-, XL- und XXL-Format. Der kleinste Garagentyp ist sechs Meter lang, 3,10 Meter breit und 3,50 Meter hoch, der größte zehn Meter lang, 3,60 Meter breit und 4,50 Meter hoch. Auch werden Individual-Garagen angeboten, das heißt, ein Bootsbesitzer kann beispielsweise zwei XL-Garagen hintereinander ohne Trennwand für sein Boot mieten.

Nach Auskunft von Peter Tillinger sei die Nachfrage sehr gut, so sind 50 der 63 Garagen bereits vermietet, besonders die kleinen L-Garagen seien sehr gefragt, hier gäbe es bereits eine Warteliste. Das 5000 Quadratmeter große Gelände ist eingezäunt, videoüberwacht und nachts beleuchtet. Die Mieter haben einen 24 Stunden/7 Tage-Zugang zu dem Park. Zudem gibt es ein Gemeinschafts-WC mit Handwaschmöglichkeit.

Jede der Garagen in Holzbauweise hat ein Sektionaltor, einen eigenen Stromanschluss mit Beleuchtung. Zudem gibt es auf der Anlage eine Restmüll-, Papier-, Glas- und Wertstoffentsorgung sowie für die Wohnmobilisten eine Ver- und Entsorgungsstation, an der Grauwasser- und Kassetten-WCs entsorgt und gereinigt werden können. Ebenso inklusive ist der Frischwasseranschluss.

Der Bau des Garagenparks liegt im Zeitplan, viele, vor allem einheimische Handwerker trugen dazu bei, sowie das fast durchgängig schöne Wetter. Einen Tag der offenen Tür für die Bevölkerung ist bereits in Planung, entweder gleich nach der Fertigstellung, spätestens jedoch im Frühjahr.