Reifenschaden durch verlorenes Holzscheit

Am vergangenen Freitagvormittag hat ein Autofahrer einen Reifenschaden an seinem Auto erlitten. Er war gegen kurz vor neun auf ders Landesstraße am Deilinger Ortsausgang in Fahrtrichtung Wehingen unterwegs.

Dort überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes, etwa 25 Zentimer langes, gespaltenes Holzscheit aus Buchenholz, wie es im Polizeibericht heißt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426/3080, zu melden.