Reichenbachs Schulkinder stimmen auf den Advent ein

Schon seit Wochen haben sich die Kinder der Grundschule Reichenbach auf die alljährliche Adventsfeier vorbereitet. Zur Einstimmung in die adventliche Zeit sangen alle Kirchenbesucher mit Orgelbegleitung das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Anschließend sagten vier Schüler und Schülerinnen der Klasse 2 ein Nikolausgedicht auswendig auf. Die Klasse 3 und 4 freute sich nun darauf, das pantomimische Musiktheaterstück „Weihnachten im Puppenladen“ aufzuführen.

Das Stück „Weihnachten im Puppenladen“ handelt von einem Puppenmacher, der am Vormittag des Heiligen Abend noch in seinem Laden beschäftigt ist. Als erstes kommt ein Kunde und bringt eine kaputte Puppe. Diese wird von dem Puppenmacher untersucht, und er versucht sie zu reparieren. Dann kommen eine feine Familie und eine Bauernfamilie mit großem Auftritt in die Werkstatt. Der Puppenmacher stellt den beiden Familien seine Puppen vor. Zunächst die Babypuppe, die aber bei den Eltern keinen großen Anklang findet. Anschließend führen die Macarenapuppen einen Tanz vor, von dem die feine Familie begeistert ist. Zum Schluss tanzen die Weihnachtspuppen, die der Bauernfamilie zusagen. So haben die beiden Familien eine schöne Puppe zu Weihnachten bekommen.

Im Anschluss erzählte die Klasse 3 und 4 einen Reim über einen wunderbaren Lebkuchen. Ein Lichtertanz der Klasse 1 und 2 erfreute alle Besucher der Kirche. Zum Abschluss sangen alle Besucher mit Begleitung der Orgel das Lied „Engel haben Himmelslieder“.

Zum anschließenden gemütlichen Beisammensein in der gut gefüllten Festhalle empfing der Elternbeirat mit Kinderpunsch, Würsten, Brezeln und Weihnachtsgebäck. Wie jedes Jahr konnten die Werkprojekte der Schüler bewundert werden. Diese wurden in den letzten Wochen in Zusammenarbeit mit Eltern, Großeltern und Lehrerinnen mit viel Mühe angefertigt.