Reichenbacher lassen 50er-Fest wieder aufleben

Ein 50er-Fest in Reichenbach gab es zuletzt vor zehn Jahren - am Wochenende haben die Jahrgänger 1969 das 50er-Fest erfolgreich wieder aufleben lassen.

Bürgermeister Hans Marquart, ein Ur-Reichenbacher, war die Triebfeder für dieses Fest und organisierte es gemeinsam mit den 50ern. Jahrgangssprecherin war Elke Schuler. Erste Aufgabe: Ein passendes Datum suchen. Marquart schickte eine SMS an Pfarrer Johannes Amann und fragte ihn, ob er eine Messe am 26. Oktober für den Jahrgang 1969 in der Reichenbacher St. Nikolaus Kirche halten könnte. Spontan sagte der Geistliche der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg zu. So wurden schnell die Einladungen verschickt, die Musikkapelle zur Umrahmung gefragt, Lieder und Texte für die Lesung und Fürbitten ausgearbeitet, das Liedblatt zum Gottesdienst mit Bild und Schrift gedruckt.

Eingeladen waren auch die 60er, 70er, 80er und eine Reichenbacherin, die ihren 90. Geburtstag feiern durfte. Bevor es gemeinsam in die Kirche ging, wurde mit einem Sektglas im Rathaus angestoßen. Schnell noch eine Rose angesteckt und schon ging die Kirchentür zum Einzug der festlichen Messe auf. Der Musikverein unter Leitung von Dirigent Klaus Dietrich spielte einfühlsam die volkstümliche irische Melodie „Londonderry Air“ und Pfarrer Amann stimmte seine Gäste sakralisch auf das Fest ein.

Amann sprach in seinen Eingangsworten von Geburtstagen, die man öffentlich in die Welt hinaus trage und erwähnte die große Zahl 50, die auf Bettlaken oft an den Häusern ausgehängt wurden. Von Wilhelm Busch zitierte Amann: „Willst du das Leben recht versteh’n, musst du’s nicht nur von vorn beseh’n. Von vorn betrachtet sieht ein Haus meist besser als von hinten aus“.

Durst und Wasser spielten in der Predigt eine große Rolle, so waren auch auf dem Altar vier Gläser mit Wasser aufgestellt, um ein tieferes Gespräch darüber zu führen. Auch heutzutage stehe Essen und Trinken beim Fest an, so Amann, ein leeres Glas müsse nicht leer bleiben. Also fange alles mit dem Durst an, denn alles beginne mit der Sehnsucht: Ein Durst nach Leben, Liebe, Glück, Erfüllung, Erfolg und Sehnsucht nach einem glücklichen Leben. Man möge den Durst nach Leben stillen, so der Pfarrer. Am Durst komme keiner vorbei und der Durst wolle gestillt werden, hieß es in seiner Predigt.

Für seine Gesangseinlage an der Gitarre mit „Alle meine Quellen entspringen mit dir, mein großer Gott“ erhielt Amann besonderen Beifall. Zur Kommunion ertönte von den Musikanten das Musikstück „Camille“. Jeder Jubilar erhielt eine langstielige Rose und zog in Begleitung des Jubelstückes „Trumpet Voluntary“ aus dem Kirchenschiff. Fazit von Pfarrer Amann: „ Es war eine gute Idee von Hans Marquart, die wir wunderbar umgesetzt haben und wir hoffen, dass wir in Egesheim auch ein Fest mit feierlichem Gottesdienst organisieren können.“