Reichenbacher Grundschüler basteln Dekoratives zum Fest

Alle Jahre wieder gestalten die Eltern und Großeltern in der Vorweihnachtszeit das traditionelle Werkprojekt der Grundschule Reichenbach mit. Es ist jedes Jahr etwas ganz besonderes, wenn alle Schüler jahrgangsgemischt in Kleingruppen an Werkstücken arbeiten. Dabei entstehen viele praktische und dekorative Gegenstände, an denen alle nach der Fertigstellung Freude haben, so eine Pressemitteilung. Jedes Kind darf dieses Werkstück nach der großen Ausstellung an der Weihnachtsfeier mit nach Hause nehmen.