Reichenbacher Feuerwehr bildet sich stets weiter

Die Reichenbacher Feuerwehr, eine kleine Einsatzabteilung, die technisch als auch mit ihrer Ausbildung gut aufgestellt ist, hatte im vergangenen Jahr mit ihren 13 Mitgliedern fünf kleinere Einsätze zu verzeichnen. Dies berichtete Kommandant Benjamin Fritsch in der Jahreshauptversammlung.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden zwölf Übungen, drei Sonderübungen, eine Herbstübung und eine gemeinsame Alarmübung mit den Wehinger Kameraden mit Zufriedenheit durchgeführt. Außerdem haben sich die Reichenbacher Feuerwehrleute stetig für eine ordentliche Arbeit weitergebildet. Der Probenbesuch lag bei 84 Prozent, so informierte der Kommandant Benjamin Fritsch im Beisein von Bürgermeister Hans Marquart, den Gemeinderäten und Kreisbrandmeister Andreas Narr.

Der große Dienstplan beinhaltete erstmals nach langer Zeit die Abnahme des Leistungsabzeichens in Bronze, die in Tuttlingen für eine reine Reichenbacher Löschgruppe stattfand. Ebenso nahm eine Löschgruppe am Seminar für Einsatztaktik am Atemschutzzentrum teil. Hervorgehoben hat der Kommandant den Motorsägenlehrgang, der im Zeichen der Kreisausbildung des Landkreises im Ort stattfand.

Respekt zollte er für die Kameraden Felix und Tobi, die mit ihrer schweren Atemschutzausrüstung die Herausforderung beim „Towerrun” mit 1390 Stufen und 232 Höhenmeter stellten. Neben dem Feuerwehrdienst gab es auch jede Menge Arbeit bei Veranstaltungen.

Abschließend bedankte sich Fritsch bei der Gemeinde für die Unterstützung sowie für die Kostenübernahme für drei LKW-Führerscheine und die unkomplizierte Beschaffung des neuen Transporters, der mit dem Bauhof gemeinsam genutzt wird.

Schriftführer Tobias Huber berichtete über die große Feuerwehrübung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten a.k. M. Die geprüften Finanzzahlen übermittelte der Kassierer Sven Kohlen.

Alle Themen der Feuerwehr wurden bei 19 Proben der sechsköpfigen Jugendgruppe abgearbeitet, erzählte Jugendwart Luca Marquart. Sie seien aufmerksam mit Freude und Spaß dabei gewesen, sei es bei der Besichtigung der Leitstelle oder beim angesagten Grillfest. Höhepunkt sei jedoch die Teilnahme beim Kreisjugendfeuerwehrpokal gewesen. Die Jugend sei ein wichtiger Pfeiler der Reichenbacher Abteilung. Sie freuen sich heute schon auf die Teilnahme beim Kreisjugendwanderpokal am 20. Juni und auf das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, das am 10. Juli in Tuttlingen beginnt.

Bürgermeister Hans Marquart erbat die Entlastung und dankte für den besonders respektvollen Dienst in der Gemeinde. Für das kommende Jahr wird die große Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands in Reichenbach durchgeführt.

Bei den anschließenden Wahlen wurde der Kommandant Benjamin Fritsch wiedergewählt. Neu sein Stellvertreter: Felix Quarleiter. Neu gewählt wurden auch als Schriftführer: Tobias Huber, Kassierer: Dietmar Scheck, Kassenprüfer: Sven Kohlen, Jugendwart: Luca Marquart, stv. Jugendwarte: Tobias Huber und Elias Betz. Neues Ausschussmitglied ist Patrick Hermle.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre erhielten Florian Bosch und Ralf Betz (nicht anwesend; ihm wird das Ehrenzeichen nachgereicht). Für 25 Jahre erhielten das Ehrenzeichen in Silber Marcel Pobig und Dietmar Scheck.

Auf Grund abgeschlossener Lehrgänge und vorgeschriebenen Dienstzeiten wurden Elias Betz zum Feuerwehrmann, Felix Quarleiter zum Oberfeuerwehrmann und Sven Kohlen zum Löschmeister durch den Kommandanten und Bürgermeister befördert.