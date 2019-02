Reichenbach (pm) - Mit der Sanierung von Kanälen in geschlossener Bauweise hat der Gemeinderat Reichenbach die Firma Line Tec, Umwelttechnik GmbH, Walddorfhäslach mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 97 077 Euro beauftragt.

Dabei konnte ein nach Auffassung der Verwaltung „sehr günstiges Ausschreibungsergebnis“ erzielt werden: Inklsive Ingenieurhonorare und „Unvorhergesehenes“ wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 130 000 Euro gerechnet. Zur Finanzierung kann eine Landeszuwendung in Höhe von etwa 80 000 Euro eingesetzt werden.

Ein weiterer Punkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung war die Forsteinrichtungserneuerung für den Zeitraum von 2020 bis 2029. Dabei wurden die Zielsetzungen der Gemeinde als Waldeigentümer für die Forsteinrichtungsperiode 2020 bis 2029 festgelegt.

Eine waldreiche Gemeinde

Die Gemarkung der Gemeinde Reichenbach weist eine Gesamtwaldfläche von 407 Hektar auf, wovon 342 Hektar auf den Gemeindewald entfallen. Der Waldflächenanteil von 67 Prozent liegt deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises Tuttlingen (50 Prozent) und über dem Landesdurchschnitt von 39 Prozent. Der Gemeindewald ist gemischt mit 68 Prozent Nadelholz (Fichte, Tanne und Forche) und 32 Prozent Laubholz (Buche, Ahorn und Esche).

Zudem gab es einige weitere Tagesordnungspunkte. So wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass die Homepage der Gemeinde Reichenbach neugestaltet worden ist. Als externer Datenschutzbeauftragter beauftragt wurde Alexander Schnürer von der ITEOS, einer in Stuttgart ansässigen eine Anstalt öffentlichen Rechts, die unter anderem Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen erbringt.

Der Annahme von Spenden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 10 800 Euro stimmte der Gemeinderat zu. Die Arbeiten für die Sanierung des Grundschulgebäudes wurden öffentlich ausgeschrieben. Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde am „Tag der Städtebauförderung“ teilnehmen.

Die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung der Geemeinde wurde um eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung ergänzt. Außerdem wurde der Rat darüber informiert, dass die Gemeinde im Zuge der Anschlussunterbringung sieben Flüchtlinge beziehungsweise Asylbewerber aufgenommen hat. Die Aufnahmeverpflichtung innerhalb des Landkreises wird damit erfüllt.

Vogelarten werden erfasst

Für die Vogelschutzgebiete „Südwestalb und Oberes Donautal“ mit einer Gesamtfläche von zirka 43 000 Hektar werden im Zeitraum von März 2019 bis September 2020 im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen die Vogelarten erfasst, um auf dieser Grundlage den Managementplan zu erarbeiten. Auf Gemarkung Reichenbach ist von dieser Untersuchung eine Fläche von 192 Hektar betroffen.