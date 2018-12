Reichenbach investiert 1,42 Millionen Euro

Im Haushaltsjahr 2019 wird auch in der Gemeinde Reichenbach das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen erstmals umgesetzt. Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Der Planentwurf für das Haushaltsjahr 2019 wurde von Bürgermeister Josef Bär und Verbandskämmerer Armin Sauter dem Gemeinderat erläutert. Nach Auflösung von Zuweisungen können Abschreibungen in Höhe von rund 120 000 Euro erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 1 423 000 Euro geplant. Nach Abzug von Zuschüssen beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit 614 000 Euro und der Finanzierungsmittelbedarf nach Abzug der erwirtschafteten Abschreibungen 462 800 Euro. Zum 1. Januar 2019 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde 1,8 Millionen Euro Rücklagen und nach Abzug des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von 462 800 Euro noch 1 337 200 Euro. Die Gemeinde ist weiterhin schuldenfrei.

Steuer- oder Gebührenerhöhungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

An größeren Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 sowie im mittelfristigen Investitionsprogramm geplant: die Sanierung des Grundschulgebäudes, Schaffung barrierefreier Zugänge zur Gemeindehalle sowie die Sanierung der Küche. Für diese Maßnahmen wird zur bereits bewilligten Fachförderung eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beantragt. Über den Bau der Teilumgehungsstraße im Zuge der L 433 wird der Gemeinderat nach dem Vorliegen einer aktualisierten Kostenschätzung im Frühjahr 2019 abschließend beraten. Im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ werden Fördermittel für die Sanierung und künftige Nutzung des ehemaligen Gasthauses Löwen sowie für weitere Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen eingeplant.

Für die Sicherstellung der Wasserversorgung durch Verlegung einer Wasserleitung zu einem Übergabepunkt des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe im Weiler Martinsberg werden Zuschüsse beantragt. Ein Kleinbus wird für die gemeinsame Nutzung durch die Feuerwehr und den Bauhof angeschafft.

Im Haushaltsjahr 2019 werden außerdem Kanäle in geschlossener Bauweise saniert. Für die Sanierung von Kanälen in offener Bauweise sowie für die Instandsetzung von Straßen werden Zuschüsse beantragt. Die Erneuerung von Wasserleitungen sowie die Verlegung von Erdgasleitungen und von Glasfaserkabeln werden darauf abgestimmt.

Gestaltungsvorschlag für „Löwen“-Brunnen

Zu Beginn der Sitzung hatte die Ortsgruppe Reichenbach des Schwäbischen Albvereines dem Gemeinderat die von ihr erarbeiten Vorschläge für die Gestaltung des neuen Brunnens vor dem ehemaligen Gasthaus „Löwen“ vorgestellt.

Die Gemeinde hat das ehemalige Gasthaus „Löwen“ erworben. Eine umfassende Sanierung und eine anschließende Nutzung als Gaststätte beziehungsweise Begegnungsstätte ist geplant. Im Außenbereich der künftigen Gast-/Begegnungsstätte soll ein Brunnen neu aufgestellt werden und mit einem Gestaltungselement, etwa einer Weltkugel, das Wirken eines bedeutenden Sohns der Gemeinde, Professor Josef Marquart, in Erinnerung gerufen und gewürdigt werden.