Rechnungsergebnis 2018 unter Niveau der Vorjahre

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist klar gewesen, dass die finanzielle Situation der Gemeinde Böttingen deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen werde. Diese Annahme wurde nun in der Gemeinderatssitzung im von der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen erstellten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 bestätigt.

Demnach sei das Jahr 2018 durch den Finanzausgleichsmechanismus – hohe Steuereinnahmen im zweitvorangegangen Jahres 2016 sorgen für entsprechend höhere Umlagesätze und niedrigere Zuweisungen – belastet gewesen. Trotz Mehreinnahmen bei Gebühren und höheren Einkommensteueranteilen habe es Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und bei den Erstattungen an den Kindergartenträger gegeben. Dadurch konnte im Verwaltungshaushalt nur eine sehr bescheidene Zuführungsrate in Höhe von knapp 3000 Euro erwirtschaftet werden. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts liege sogar rund 140 000 Euro unter den Erwartungen. Die Nettoinvestitionsrate falle negativ aus.

Durch die Verschiebung einiger geplanter Investitionsmaßnahmen konnte man jedoch die geplante Rücklageentnahme um etwa 210 000 Euro deutlich zurückfahren. Der Vermögenshaushalt schließt somit besser als prognostiziert ab.

Der Schuldenstand konnte durch die planmäßigen Tilgungen erneut um 90 000 Euro gesenkt werden, sodass der Schuldenstand zum Jahresende 2018 450 000 Euro – das entsprich 322 Euro je Einwohner (minus 54 Euro im Vergleich zu 2017) – beträgt.

Schulleiterin stellt sich vor

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stellte sich die neue Leiterin der Grundschule Böttingen, Sandra Konschak, dem Gremium vor. Die ersten Wochen des Schuljahres seien durch das Kennenlernen des Kollegiums, der Alltagsabläufe und der Schulsituation im Allgemeinen geprägt gewesen. Sowohl mit dem Kollegium als auch mit der Sekretärin und den Mitarbeitern der Ganztagesbetreuung lasse sich sehr gut zusammenarbeiten. Sie freue sich daher auf die neue Aufgabe. Der Gemeinderat zeigte sich erfreut, dass in Böttingen – entgegen der landläufigen Erfahrung – der Übergang an der Schulspitze nahtlos geklappt habe. Bürgermeister Buggle hieß die neue Rektorin herzlich willkommen und bat persönlich wie auch im Namen des Gemeinderats um eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Außerdem hat der Gemeinderat über die eingegangenen Anträge für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beraten und diese priorisiert. Bekanntlich wurde die Gemeinde Böttingen als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden mehr Anträge eingereicht. Einerseits ist dies erfreulich, da es zeigt, dass auch Privatpersonen Interesse an der Modernisierung von Wohnraum haben. Andererseits führt es eben zum Dilemma, dass eine Priorisierung der einzelnen Anträge vorgenommen werden muss. Als kommunale Maßnahmen wird die Gemeinde Böttingen die Förderung des Abbruchs und der Baureifmachung eines Grundstücks in der Ortsmitte sowie die Unterstützung für die umfangreiche Beratung durch den Sanierungsträger Kommunalentwicklung GmbH beantragen.

Der Gemeinderat beschloss überdies die Beauftragung des Ingenieurbüros ISAS aus Albstadt mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Dichtigkeitsprüfung des Abwasserzuleitungssammlers nach Mahlstetten.