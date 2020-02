Viele Viertklässler stehen bald wieder vor der Entscheidung, nach der vierten Klasse in die richtige Schule zu wechseln. Die Realschule Gosheim-Wehingen hat dafür am Freitagnachmittag die Türen geöffnet, um den kommenden Fünftklässlern mit ihren Eltern die neue Schule transparenter zu machen.

Während die Eltern sich von Realschulrektor Bernhard Jäger und Konrektorin Christiane Glaser über die Bildungs- und Erziehungsziele der Realschule informieren ließen, konnten die Kinder sich im ganzen Bildungshaus an praktischen Beispielen zeigen lassen, wie man in der Realschule arbeitet. Alle Fachbereiche hatten sich dafür gründlich vorbereitet, um die Kinder aktiv in die Arbeitsfelder der Schule einzustimmen. Die Gäste wurden mit einem Valentin-Blümchen begrüßt, bevor sie sich an die Arbeit machen durften.

In der Küche wurden Brezeln gebacken, im Werkraum entstanden unter fachkundiger Führung kleine Würfelpuzzles aus Holz. Im Chemieraum durften die Kinder ihre Sinne schärfen, und der Fachbereich Physik setzte Schokoküsse ins Vakuum. Die Biologen warfen ein Auge mit dem Mikroskop auf die Zellstrukturen der Wasserpest oder stellten Gewürzsalz her, das sie gerne in einem Reagenzgläschen mit nach Hause nehmen durften. In der Cafeteria gab`s nicht nur Kuchen und Kaffee, sondern auch reichlich Gelegenheit sich auszutauschen. In der Sporthalle durften die Kinder ihre Energie in Geräteübungen und Spiel investieren. Auch der musikalische Aspekt kam nicht zu kurz, denn in einem Sangesgruß wurden die Eltern von einem Schülerchor willkommen geheißen.

So flossen an diesem Nachmittag doch viele Informationen von der Schule an die Eltern, die ihnen vielleicht die Entscheidung für diese Schule erleichtern werden. Rektor Bernhard Jäger nahm die Gelegenheit wahr, seine Schule mit ihren spezifischen Bildungszielen den Eltern näherzubringen. An der Realschule werden derzeit 540 Schüler in 22 Klassen von 40 Lehrkräften unterrichtet. Ein besonderer Schwerpunkt sei beispielsweise das personalisierte Lernen in den Klassen 5 und 6, in dem die Kinder mit speziellen Lernformen ihre Stärken und Schwächen besser entdecken können. In den oberen Klassenstufen werden die Weichen für die Ablegung der Mittleren Reife gestellt. Leistungsschwächere Schüler können in einem angepassten Niveau den Hauptschulabschluss erreichen.