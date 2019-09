Realschüler erhalten Cambridge- sowie DELF-Zertifikate

Insgesamt fünf Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Realschule Gosheim-Wehingen erhielten am Ende des Schuljahrs 2018/19 ihre Zertifikate der Universität Cambridge sowie des französischen Institutes Freiburg.

Die Schüler hatten sich außerhalb des Unterrichts in einem speziellen Kurs der Volkshochschule unter Leitung von Dozentin Christa Schlotter auf die anspruchsvolle Englisch-Prüfung „Preliminary English Test (PET) for Schools“ vorbereitet. Auch in Französisch wurden die Schüler von Realschullehrerin Heike Haas auf die Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen Teil und einem mündlichen Prüfungsgespräch (Niveau A2), vorbereitet.

Schriftlicher Ausdruck, Lese- und Hörverständnis sowie mündliche Sprachfertigkeit auf dem Kompetenzniveau B1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen werden beim PET-Examen getestet. Das Zertifikat bescheinigt erweiterte Grundkenntnisse der englischen Sprache und eine angemessene Anwendung in alltäglichen Situationen. Carolin Pemsel, Theresa Marquart und Simon Weinmann haben die Prüfung erfolgreich abgelegt. Das DELF-Zertifikat haben folgende Schüler erhalten: Carolin Pemsel, Marida Nouth, Celine Scheu und Simon Weinmann.

Auch im kommenden Schuljahr wird von der Volkshochschule wieder ein PET-Vorbereitungskurs für Realschüler angeboten. Ein angemessener Wortschatz, gute Grammatikkenntnisse und die Motivation, eine schriftliche und mündliche Prüfung abzulegen, sind die Teilnahmevoraussetzungen. Der Kurs beginnt nach den Weihnachtsferien im Januar 2020. Anmeldeschluss ist Mitte Dezember 2019. Auch das Französisch-Zertifikat wird in Klasse 9 schulintern wieder angeboten.