Rat verabschiedet Haushaltsplan 2019

Einstimmig hat der Böttinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. Das ausgearbeitete Zahlenwerk, das erstmals mit der neuen Gliederung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts und damit in neuem Layout den Gemeinderäten vorgelegen hat, weist einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 214 000 Euro aus. Dies rührt daher, dass erstmals Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Dennoch könnten Investitionen getätigt werden, da liquide Mittel aus der früheren Allgemeinen Rücklage zur Verfügung stehen. Diese werde man mit rund 373 000 Euro in Anspruch nehmen.

Auch 2019 werde man weiter Schulden tilgen und zum Jahresende 2019 einen Schuldenstand in Höhe von rund 360 000 Euro (etwa 90 000 Euro weniger als im Vorjahr), also rund 252 Euro je Einwohner, erreichen.

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer bleiben – so Bürgermeister Buggle in seinen Ausführungen – auf dem gleichen Niveau wie im laufenden Jahr.

700 000 Euro für Sanierung des Schulgebäudes

Größte Investition in 2019 werde die Sanierung des Schulgebäudes sein. Hierfür sind gut 700 000 Euro veranschlagt.

Dennoch müsse man auch in den kommenden Jahren sorgsam mit den Finanzmitteln umgehen. Die Prognosen der Wirtschaft seien für die Jahre ab 2020 nicht mehr so rosig. Die liquiden Mittel seien nur begrenzt verfügbar und dennoch würden einige Aufgaben anstehen, die in den kommenden Jahren Finanzmittel erforderlich machen würden, so das Gemeindeoberhaupt abschließend.

Als weiterer Punkt stand die Beratung und Beschlussfassung des Waldwirtschaftsplanes 2019 auf der Tagesordnung. Oberforstrat Sprich vom Landratsamt Tuttlingen sowie Revierleiter Weis stellten dem Gremium die Zahlen vor. Man erreiche im Jahr 2018 ein leichtes Plus, das jedoch vorwiegend dem sogenannten zufälligen Einschlag, bedingt durch Stürme und den Borkenkäfer, geschuldet ist. Dadurch habe man einen höheren Hiebsatz als geplant erreicht und Mehrerlöse beim Holzverkauf generiert. Der Holzmarkt leide jedoch unter den derzeitigen Bedingungen. Gerade der dürre Sommer und das durch den Borkenkäfer geschädigte Holz führten zu einem Überangebot. Die Preise seien daher deutlich gesunken.

Aus diesem Grund sei eine konkrete Planung für das Jahr 2019 sehr schwierig. Die Holzbesitzer seien derzeit angehalten, Holz nur auf Bestellung einzuschlagen. Da im kommenden Jahr der zehnjährige Forsteinrichtungszeitraum für Böttingen ende, müsse man jedoch noch rund 1300 Festmeter einschlagen, um das anvisierte Ziel von rund 16 000 Festmetern zu erreichen. Ebenso stünde die Kultur- und Bestandspflege im Vordergrund des kommenden Jahres.

Ferner wurde die Gutachterausschussgebührensatzung formell aufgehoben und der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen zugestimmt.

Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Buggle für die angenehme Atmosphäre und die konstruktive Diskussionskultur im Gremium sowie für die guten und richtungsweisenden Beschlüsse, die der Gemeinderat im nun zu Ende gehenden Jahr getroffen habe.