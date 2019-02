Raiffeisenbank ist ins Rathaus eingezogen

- Am Samstag sind die neu gestalteten Bankräume der Raiffeisenbank Donau-Heuberg im Mahlstettener Rathaus übergeben worden. Das Tauziehen rund um die IT-technische Anbindung der Mahlstettener Geschäftsstelle hat damit ein Ende und die Bankfiliale im Rathaus ein neues Zuhause.

Sie liegt nun in zentraler Lage und durch den Umbau sind zeitgemäße und kundenfreundliche Räumlichkeiten entstanden. Wie der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Donau-Heuberg, Rolf Schiele, den vielen Gäste mitteilte, habe er mit tatkräftiger Unterstützung durch Bürgermeister Helmut Götz, den Gemeinderäten sowie dem Aufsichtsrat die Gunst der Stunde genutzt, umgebaut und die Bank neu positioniert.

Willkommensgrüße richtete Schiele an den Hausherrn Helmut Götz mit seinem Team, Kindergartenleiterin Schutzbach, Vereinsvorsitzende der örtlichen Vereine, Vertreter des Handwerks, die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder mit Aufsichtsratsvorsitzenden Gunther Müller, den örtlichen Aufsichtsrat Franz Specker, das ehemalige AR-Mitglied Theo Aicher sowie Bürger und Mitglieder, die die Geschäftsstelle mit Leben erfüllen.

Die Geschäftsstellenanalyse zeige, dass die regionale Bank noch einen Stellenwert in Mahlstetten habe, so Schiele. Neben der Grundversorgung im Bargeld- und Zahlungsverkehr stehe der Geschäftsstellenleiter Julian Spiertz für eine Rund-um-Versorgung und Beratung mit umfassenden Service zur Seite. „Es ist unser aller Wunsch, dass Leben in die Bank kommt und Sie sich dabei wohlfühlen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Rolf Schiele.

Einen besonderen Dank zollte er Bürgermeister Helmut Götz, der schon damals sagte: „Ich freue mich, wenn die Bankfiliale als Infrastruktureinrichtung in Mahlstetten durch den Umzug in die Räumlichkeiten im Rathaus gestärkt und gesichert werden kann.“ Neben einem Empfang mit Frühschoppen untermalt mit Musik aus der Steckdose konnten die Bürger in einem Rundgang die kundenfreundlichen Räume besichtigen.