Raiffeisenbank Donau-Heuberg weiter auf Wachstumskurs

Mit einer Bilanzsumme von 172,65 Millionen Euro - das entspricht einem Zuwachs um 4,9 Prozent - habe die Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG ein neues „Allzeithoch“ erreicht. Dies gab Vorstandsvorsitzender Rolf Schiele in der 127. ordentlichen Mitgliederversammlung des Kreditinstituts in Königsheim bekannt. Es wird eine Dividende von drei Prozent an die Mitglieder ausgeschüttet. Die Bank mit Hauptsitz in Fridingen tagte in der Turn- und Festhalle in der höchstgelegenen Heuberggemeinde in ihrem Geschäftsgebiet.

Vorstandsvorsitzender Rolf Schiele bezeichnete das zurückliegende Bankenjahr 2018 als „spannend“. Als Herausforderungen nannte er das anhaltend niedrige Zinsniveau, den enormen Regulierungsdruck und die Digitalisierung im Bankensektor. Charakteristisch für die Geschäftsentwicklung der Raiffeisenbank Donau-Heuberg sei ein überdurchschnittliches Neukreditgeschäft mit Rekordinvestitionen für private wie gewerbliche Zwecke gleichermaßen gewesen.

Wie auch in den Vorjahren konnte die Bilanz weiter gesteigert werden und hat nun ein „Allzeithoch“ von 172,65 Millionen Euro erreicht. Die Bilanzstruktur sei schon seit Jahren durch einen weit überdurchschnittlichen Anteil an Kundenkrediten gekennzeichnet, zeigte der Vorstandsvorsitzende auf. Im Jahresabschluss 2018 haben sich die Kundenforderungen noch einmal deutlich erhöht, nämlich um 5,5 Millionen Euro auf über 120 Millionen Euro.

Auch die bankeigenen Wertpapiereinlagen haben sich 2018 erneut um sieben Millionen Euro auf 35,3 Millionen Euro erhöht. Die Sacheinlagen – das sind vor allem die Bankgebäude – haben sich um 221 000 Euro reduziert.

Der mit Abstand größte und – so Rolf Schiele – „im Rahmen unseres kundenorientierten Geschäftsmodells wesentlichste“ Bilanzposten, nämlich die Kundeneinlagen haben sich erstmals auf über 119,4 Millionen Euro erhöht.

Insgesamt, so bilanzierte der Vorstandsvorsitzende, habe sich die Vermögenslage der Bank weiter stabilisiert und das bilanzielle Eigenkapital habe sich auf über 9,75 Millionen Euro erhöht.

Auch über die Mitgliederentwicklung gab Vorstandsvorsitzender Schiele Auskunft: Zum Jahresende 2018 gehörten der Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG 5277 Mitglieder an. Neu aufgenommen wurden 231 Mitglieder. Der Abgang durch Tod und Kündigung summierte sich auf 114 Mitglieder.

41 Mitarbeiter

Die Bank hat 41 Mitarbeiter, davon zwölf Teilzeitbeschäftigte und vier Auszubildende. Die Personalaufwendungen lagen bei 2,065 Millionen Euro; die anderen Verwaltungsaufwendungen bei 953 000 Euro.

Nach Ausschüttung der Dividende und Einstellungen in die Rücklagen (50 000 Euro in die gesetzliche Rücklage und 127 000 Euro in sonstige Ergebnisrücklagen) steht unterm Strich ein Bilanzgewinn von 251 000 Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 strebe die Raiffeisenbank Donau-Heuberg „ein erneut respektables Ergebnis“ an, wie es Rolf Schiele formulierte. Gestützt auf die aktuellen Prognosen könne man auch 2019 wieder mit einem ordentlichen operativen Ergebnis rechen.

Tournusgemäß schieden Gerhard Hipp (Fridingen), Gebhard Grießbaum (Buchheim) und Helmut Moser-Rack (Renquishausen) aus dem Aufsichtsrat aus und wurden gleich darauf von den Mitgliedern wiedergewählt.