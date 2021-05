Raiffeisenbank Donau-Heuberg wächst in ihren Kernbereichen

In der 129. Generalversammlung der Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG hat in Mahlstetten der Vorstandsvorsitzende Rolf Schiele von einem Wachstum in allen Kernbereichen im Geschäftsjahr 2020 berichtet. Trotz Corona-Krise könne die Bank mit einer Bilanzsumme von 191,6 Millionen Euro einen Zuwachs von 12,7 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Die 5461 Genossenschaftsmitglieder erhalten eine Dividende von vier Prozent – was mit Blick auf den letztjährigen Ausschüttungsverzicht einer jeweils zweiprozentigen Dividende für 2019 und 2020 rechnerisch entspricht.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Gunther Müller begrüßte 51 Mitglieder, die unter strengen, corona-konformen Hygieneauflagen in der Mehrzweckhalle in Mahlstetten zusammengekommen waren. Dass die Corona-Pandemie auch das Geschäftsjahr 2020 geprägt hat, erläuterte der Vorstandvorsitzende Schiele in seinem Jahresbericht.

Die Raiffeisenbank Donau-Heuberg konnte 2020 laut Schiele das Kreditgeschäft mit einem Neugeschäftsvolumen von über 25 Millionen Euro stark ausweiten. „Bei der Entwicklung der Kundenkredite wurde dank eines regen Neukreditgeschäfts trotz hoher Tilgungsrückflüsse ein Zuwachs von 11,7 Millionen auf 137,3 Millionen Euro erzielt“, berichtete Schiele. „Dank der anhaltenden Investitionstätigkeit der Kunden und der Nachfrage nach Corona-Hilfedarlehen war diese Ausweitung des Kreditvolumens möglich.“

Mit Verweis auf die Sparquotenerhöhung der Mitglieder und Kunden haben sich auch die Kundeneinlagen laut Schiele gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Millionen Euro auf knapp 130 Millionen Euro erhöht. Schiele zeigte sich erfreut über die zunehmende Nachfrage bei Wertpapier- und Fondsanlagen. Nur so könne bei historisch niedrigem Zinsniveau der inflationären Geldentwertung entgegengewirkt werden.

Den erfreulichen Anstieg im Kredit- und im Einlagenbereich sieht Schiele als Zeichen des Vertrauens und der Verbundenheit der Mitglieder und Kunden mit der Bank. Dafür spreche auch der neuerliche Mitgliederzuwachs auf aktuell 5461 Mitglieder.

Den Jahresüberschuss von 208 338,71 Euro bewertete Schiele bei anhaltendem Niedrigzinsniveau und kostenintensiver Geschäftsstellenpräsenz als zufriedenstellend.

Auf Vorschlag des Aufsichtsratsvorsitzenden Gunther Müller stellte die Versammlung einstimmig den Jahresabschluss fest und beschloss die Verwendung des Jahresüberschusses mit einer vierprozentigen Dividende und der Zuführung zu den Rücklagen.

Nach dem Grußwort von Bürgermeister Benedikt Buggle von der Gemeinde Mahlstetten folgte die einstimmige Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Vorstand Thomas Schulz dankte für das Vertrauen und übernahm die Leitung der turnusgemäß anstehenden Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder. Dabei wurden Patrick Mattes aus Irndorf und der Aufsichtsratsvorsitzende Gunther Müller aus Kolbingen von der Versammlung einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder wurde in Anbetracht der derzeitigen Corona-Verordnung verschoben.