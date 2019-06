Von einem Auto aufgeladen und dann gestürzt ist am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin auf der Radstrecke zwischen Wehingen und Deilingen.

Die 33 Jahre alte Frau war in Richtung Deilingen unterwegs, als sie an der Einmündung zur Delkhofer Säge von einem 31-jährigen Fordfahrer übersehen wurde. Die Frau zog sich beim Sturz auf den Asphalt eine Rückenprellung zu. Sie wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt.