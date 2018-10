Rübengeister in Bubsheim

Der Obst- und Gartenbauverein Bubsheim hat dieses Jahr wieder zum Rübengeisterumzug eingeladen. Schon im Vorfeld wurden die Rüben an alle Interessierten verteilt. So konnten diese zu Hause nach Herzenslust geschnitzt, gestaltet und mit Licht ausgestattet werden. Schließlich trafen sich am Freitag zahlreiche Kinder, meist mit Eltern und Großeltern, beim Backhaus, von wo der Umzug durchs dunkle Ort bis zum Weiherplatz führte. Dort sorgten die Vereinsmitglieder für das leibliche Wohl der Gäste.