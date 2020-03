Rätin will unkompliziert erreichbar sein

Gemeinderätin Sabine Reger hat in einem Schreiben an unsere Zeitung zur Berichterstattung über die Veröffentlichung von E-Mail-Adressen der Gemeinderäte im Ratsinformationssystem der Gemeinde Wehingen Stellung genommen.

„Irritiert“ habe sie die von Bürgermeister Gerhard Reichegger veröffentliche „Berichtigung“ zu einem Bericht im Heuberger Boten über die öffentliche Sitzung des Wehinger Gemeinderats am 7. März gelesen.

Erstmals in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2019 und erneut am 17. Februar 2020 habe sie den Antrag gestellt, dass ihre eigens für das Ratsinformationssystem (RIS) generierte E-Mail-Adresse auf der Webpage der Gemeinde Wehingen bekannt geben wird. „Ziel ist es“, so Reger, „der Bevölkerung eine Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen unkompliziert an mich herantragen zu können.“

Die Gemeinde Wehingen ermögliche den Mitgliedern des Gemeinderats über das RIS die papierlose Gremienarbeit und stelle sogar extra ein Tablet-PC zur Verfügung. „Es ist eine logische Folgerung“, findet Sabine Reger, „dass ich über diese E-Mail-Adresse auch für die Bevölkerung erreichbar bin.“

Die verwendete Formulierung von „ihre“ E-Mail-Adresse und „Rechtsgrundlage durch Einwilligungserklärung der Betroffenen“ suggeriere, dass es sich um höchstpersönliche und private E-Mail-Adressen handelt. „Ich bin der Meinung“, so Reger, „Gemeinderatsmitglieder müssen ohne aufgebaute Hürden unkompliziert von ihren Wählern kontaktiert werden können. Auch dafür steht ein Ratsinformationssystem.“