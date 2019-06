Porträt von Rudolf Schlichter in der Ausstellung im Kunstmueseum Hohenkaprfen zu sehen

Der Bekennerbischof Joannes Baptista Sproll gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des katholischen Widerstands gegen die Nazis in Süddeutschland. Das Porträt von Rudolf Schlichter aus dem Jahr 1933 ist in der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Hohenkarpfen zu sehen. Das berichtet das Museum in einer Pressemitteilung folgendermaßen:

„1933 schuf Rudolf Schlichter das eindrucksvolle Porträt von Bischof Sproll für das Bischöfliche Palais in Rottenburg. In dem äußerst lebensvollen und realistischen Bildnis wird Bischof Sproll als Verteidiger des Glaubens und gleich einem Felsen unverrückbar inszeniert. Als einzigen deutschen Bischof verbannte die Gestapo Bischof Sproll 1938 aus seinem Bistum. Erst nach der Befreiung Deutschlands konnte der Glaubenszeuge am 14. Juni 1945 schwerkrank, doch triumphal nach Rottenburg zurückkehren, wo er 1949 starb.

Bishof Sproll, geboren 1895 in Schweinhausen bei Biberach wählte bei seiner Bischofsweihe 1927 das Motto „Fortiter in fide“ – Tapfer im Glauben.

Schon 1912 Mitglied des Landtags, gehörte er 1919/20 für die Deutsche Zentrumspartei der verfassunggebenden Landesversammlung in Württemberg an. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 rief Sproll zu Furchtlosigkeit und Treue zur Kirche und zum Glauben sowie zum Gottes- und Christusbekenntnis auf. Außerdem kritisierte er die Gleichschaltung der Jugend in der Hitlerjugend und wandte sich früh gegen die Ideologie des Nationalsozialismus, ähnlich den Bischöfen von Münster und Berlin, Kardinal Clemens August Graf von Galen und Bischof Konrad Graf von Preysing.

Bei der Volksabstimmung zur Angliederung Österreichs und bei der Zustimmung zum „Großdeutschen Reichstag“ und zur „Liste unseres Führers“ verweigerte Bischof Sproll 1938 die Stimmabgabe. Im selben Jahr verbannte die Gestapo nach einer Hetzkampagne und nach Ausschreitungen, bei denen das Bischöfliche Palais in Rottenburg gestürmt und verwüstet wurde, Bischof Sproll aus seinem Bistum. Die Zeit der Verbannung verbrachte er in Freiburg, St. Ottilien, Bad Wörishofen und Krumbad. Immerhin blieben ihm KZ-Haft, Folter oder Tod erspart, wie sie unter anderem der heilige P. Maximilian Kolbe, die heilige Sr. Teresia Benedicta a Cruce – Edith Stein –, Hans und Sophie Scholl, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Georg Elsner, P. Alfred Delp oder P. Rupert Mayer erlitten.

Rudolf Schlichter war Maler, Zeichner und Schriftsteller — eine Persönlichkeit mit obsessivem Charakter, widersprüchlichen Meinungen und Idealen. 1890 in Calw geboren, studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und erlebte in den 20er-Jahren seinen künstlerischen Durchbruch in Berlin. Er gilt neben George Grosz und Otto Dix als einer der bedeutenden Vertreter des veristischen Flügels der Neuen Sachlichkeit, zu deren Kernbestand seine Porträts, Stadt- und Milieuszenen gehören.

1932 kehrte Schlichter politisch resigniert aus der Metropole Berlin nach Süddeutschland zurück und konzentrierte sich in Rottenburg auf die Darstellung der Landschaft – ein Thema der Inneren Emigration, das auch bei Otto Dix zu finden ist.

Wiederholt wurde Schlichter aus der Reichsschrifttumskammer und der Reichskammer für bildende Künste ausgeschlossen. 1938 wurde er in der berüchtigten Gestapo-Zentrale „Hotel Silber“ in Stuttgart inhaftiert. 17 seiner Werke wurden aus Museen entfernt, vier Werke waren in der Ausstellung „Entartete Kunst“ zu sehen. Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Herrschaft entstanden vermehrt zivilisationskritische Untergangsvisionen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, den er in München erlebte, setzte sich Schlichter in surreal anmutenden Landschaften und apokalyptischen Bildern mit den Ereignissen des Dritten Reichs auseinander. Er thematisierte den Verlust von Menschlichkeit in der modernen Zivilisation. 1948 und 1954, ein Jahr vor seinem Tod, nahm Rudolf Schlichter an der Biennale von Venedig teil.

Das Kunstmuseum zeigt in der laufenden Ausstellung „Idylle und Apokalypse“ einen repräsentativen Querschnitt durch das umfangreiche Gesamtwerk und zeigt erstmals sein Werk als Landschaftsmaler.