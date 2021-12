Pop-Up-Impfzentrum in Meßstetten geht ab sofort in Betrieb

Das Pop-Up-Impfzentrum hat in Meßstetten am Standort des ehemaligen Kreisimpfzentrums (KIZ) seinen Betrieb aufgenommen. „Wir weiten damit die Impfangebote im Kreis deutlich aus. Gleichzeitig entlasten wir unsere niedergelassenen Ärzte und Mobilen Impfteams, die teilweise am Limit sind“, so Landrat Günther-Martin Pauli in einer Pressemitteilung.

An bis zu sieben Tagen die Woche werden in Meßstetten Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ab 12 Jahren mit einem mRNA-Impfstoff angeboten. An Personen unter 30 Jahren wird der Impfstoff Biontech verimpft. Personen über 30 Jahren erhalten je nach Verfügbarkeit Biontech oder Moderna. „Langfristig kann das Pop-Up-Impfzentrum in Meßstetten im selben Umfang wie das KIZ betrieben werden“, erklärt Kreisbrandmeister Stefan Hermann, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz. Mit an Bord sind erneut ellis Events aus Erzingen sowie Mitglieder des Führungsstabs der Feuerwehren, allen voran Michael Gomeringer. Sie werden federführend die Organisation übernehmen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Termine können auf der Internetseite des Zollernalbkreises unter dem Schlagwort Impfen gebucht werden. Es werden ab dann regelmäßig anhand der Impfstoffverfügbarkeit neue Termine für die Pop-Up-Zentren im Kreis freigeschalten.

Zusätzlich wird eine weitere Impfstation auf Vorschlag der Stadt Balingen im City-Center in Balingen installiert.