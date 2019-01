Polizeiorchester ist auf dem Schwabenzug

Es war am Samstagabend weit mehr als ein Geburtstagsständchen, was das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Stefan Halder in der Wehinger Schlossberghalle zum besten gegeben hat. Das Benefizkonzert, dessen Erlös in die Jugendausbildung und ins Altenzentrum St. Ulrich fließen soll, offenbarte sich als funkelnder Edelstein in der nicht voll besetzten Schlossberghalle.

So gerät man auch ins Schwärmen für diese professionelle Art von Blasmusik, und so kann man auch stolz darauf sein, wie die Schwaben durch ihre Wanderungen hinaus in die Welt selbige beeinflusst haben. Daher beschrieb auch der Untertitel „Schwabenzüge“ diesen Auftritt so treffend, weil er eindrucksvoll belegte, dass Migration nicht nur in der heutigen Zeit ein zentrales Thema darstellt.

Ja, die Schwaben haben mit ihrer Flucht in eine aus ihrer Sicht bessere Welt selbige geprägt und verändert. Und gerade das wollte Stefan Halder mit seinem Orchester den Zuhörern in der Sprache der Musik näherbringen und somit beweisen, dass sie bestens dafür geeignet ist, positive Signale in die Welt zu senden.

Also ließ Halder die Zuhörer in den Zug einsteigen und mitfahren, um erleben zu können, wie facettenreich die Musik menschliches Tun beschreiben kann. Die Reise begann mit dem „Orientexpress“ in Richtung Osten. Hier gelang dem Orchester eine authentische Darstellung der Bewegungsdynamik eines Zuges in Richtung neue Heimat, die durch instrumentale Finessen die Zuhörer imaginär mitfahren ließen.

Querflötist aus Rumänien

Mit einer „Polka schnell“ ging es schwungvoll ins Land der Magyaren, um später in Draculas Heimat Rumänien zu landen. Hier wurde offenbar, wie äußere politische Umstände Menschen in Situationen bringen können, die sie dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Häufig ist es die Liebe, die Menschen zur Flucht bewegt, und niemand anders als der aus Rumänien stammende Querflötist des Orchesters hätte diesen Umstand im wahrsten Sinne des Wortes treffender beschreiben können.

Für die musikalische Umsetzung sorgte Halder in „Melagure Mistice“, in dem aus einer melancholischen Grundstimmung heraus über ein accelerando eine unglaubliche Energie entsteht. Aus dem Gesamtklang funkelten immer wieder solistische Edelsteinchen heraus. Die Reise nach Polen offenbarte einen jüdischen Schwerpunkt mit typischer „Klezmer-Musik“, in der die Hölzer das Sagen hatten, stets eingebettet in einen wunderbaren orchestralen Rahmen. Furios der „Säbeltanz“ mit seiner turbulenten Dynamik, die Reise nach Russland trefflich beschreibend. Halders kurzem Hinweis folgend, dass dieser überraschend leise ende, verstanden die Zuhörer und reagierten spontan mit frenetischem Applaus.

Im zweiten Teil des Konzerts ging die Reise über den großen Teich auf Karl Lämmles Spuren nach Hollywood. Halder beschrieb auch den Siegeszug des Namens Honer, der Amerika musikalisch veränderte. George Gershwin ließ grüßen, als die Musiker seinen „Amerikaner in Paris“ mit wunderbaren Melodien und Rhythmen in Szene setzten.

Die Reise nach Südamerika nach Argentinien wurde in Danzon Nr. 2 in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht. Ein Konglomerat aus Rhythmen und Melodien, in dem das Wort Liebe wieder eine entscheidende Rolle spielte, brachten Halders Musiker in „El Cumbanchero“ überzeugend zum Ausdruck. Einerseits gefühlvoll-melancholisch, andererseits mit Verve umgesetzter Spiellust strebten die Musiker diesem Höhepunkt entgegen, um am Ende die „Berliner Luft“ wieder einzuatmen.

Steiner: „Ihr habt etwas verpasst“

Radetzky ließ dann noch kurz grüßen und dann, nach tosendem und langanhaltenden Beifall, ein Statement von Halder: „Am liebsten würden wir diese Halle zum ständigen Spielort erklären. Wir würden gerne auch für Deilingen und Gosheim spielen. Aber hier, der Wehinger Musentempel, könnte auch für professionelle Musiker zur Heimat werden.“ Andrea Steiner sagte zum Schluss: „Sagen Sie allen, die nicht da waren, was sie heute verpasst haben!“