Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Wehingen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der Gosheimer Straße in Wehingen begangen hat. Der Unbekannte fuhr mit seinem dunkelgrauen Audi A4 gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und beschädigte den linken Außenspiegel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Autofahrer in deutlichen Schlangenlinien fahrend seine Fahrt fort. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Telefon 07424/9318-0 zu melden.