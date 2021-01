Polizei sucht Zeugen für Spiegelstreifer

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am 22. Januar (Freitag) gegen 14 Uhr in der Wiesenstraße einen Unfall beobachtet hat. Ein Renault-Fahrer soll nicht ausreichend rechts gefahren sein und somit einen entgegenkommenden BMW mit dem Außenspiegel gestreift haben. Zunächst hielten beide Autofahrer an und unterhielten sich. Anschließend stieg der Unfallverursacher jedoch in seinen Renault und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Laut Geschädigtem soll ein älterer Mann den Unfall beobachtet haben und vermutlich auch den Unfallverursacher kennen. Daher bittet die Polizei diesen oder andere Unfallzeugen, sich beim Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426 / 12 40, zu melden.