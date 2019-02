Platz im Kindergarten reicht vorerst aus

Die vorhandenen Plätze des Kindergartens „Schatzinsel“ in Mahlstetten reichen vorläufig aus. Das hat eine Umfrage unter den Eltern ergeben. Der Kindergarten war Kernthema im jüngsten Gemeinderat.

Im Rahmen einer Bedarfsplanung können Gruppenformen, Betreuungsarten und -zeiten geändert und gegebenenfalls angepasst werden, so Bürgermeister Helmut Götz. Eine Bedarfsplanung gebe in erster Linie Auskunft darüber, ob die vorhandenen Plätze im Kindergarten in der Gemeinde voraussichtlich ausreichend seien und die Angebote auch zeitlich dem Bedarf entsprächen. Die Bedarfsplanung sei jährlich fortzuschreiben.

Die Kindergartenleitung habe im Benehmen mit der Gemeindeverwaltung bei den Eltern der unter sechsjährigen Kinder eine Bedarfsumfrage getätigt. „Diese Abfrage dient sowohl der Planungssicherheit der Eltern als auch der Gemeinde und des Kindergartens.“ Die Auswertung der Belegungs- und Anmeldelisten erfolgte durch Kindergarten-Fachberater Wolfgang Werwie. Die sich so ergebende Bedarfsplanung zeige auf, dass die vorhandenen Plätze ausreichend seien.

Aktuell seien weder Veränderungen bei der Zahl der Gruppen, Angebotsformen, Öffnungszeiten, Räumlichkeiten noch beim Personal vorgesehen. Folgende Gruppen sind eingerichtet: Kinderkrippe (für Kinder nach vollendetem erstem Lebensjahr) sowie Regelgruppe (für Kinder nach vollendetem dritten Lebensjahr). Die Öffnungszeiten beider Gruppen: Montag bis Freitag 7.30 bis 13 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 14 bis 16 Uhr.

Vorläufig müsse keine weitere Kleinregelgruppe eingerichtet werden. Für eine solche hätte laut Götz der jetzige Bewegungsraum in einen Kleingruppenraum umgebaut werden müssen. Die Planungen für die Umbauarbeiten seien nun vorläufig nicht erforderlich.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes hatte Mahlstetten Ende September 814 Einwohner, davon 419 männlich und 395 weiblich.

Der Gemeinderat stellte den steuerlichen Jahresabschluss der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bauhofs und Feuerwehrmagazins mit Einnahmen von 12 017 und Ausgaben von 7 165 Euro fest. Der Jahresgewinn betrage 4 851 Euro. Im Vorjahr lag er bei 3785 Euro.

Gemäß Planung des Ingenieursbüros Breinlinger soll im laufenden Jahr zunächst die Kanalsanierung in der sogenannten „geschlossenen Bauweise“ durchgeführt werden. Die Ausschreibung ist zum 1. März vorgesehen. Erst nach Abschluss der geschlossenen Sanierung soll laut Götz die Sanierung in offener Bauweise, also durch Tiefbau, angegangen werden. „Erfahrungsgemäß können nicht alle Schäden, die in geschlossener Sanierung geplant sind, auch entsprechend saniert werden; oftmals ist in der Folge auch dort noch Tiefbau notwendig, der dann zusammen mit der offenen Sanierung mit ausgeschrieben werden kann.“ Die Sanierung in offener Bauweise werde voraussichtlich bis Mitte 2020 abgeschlossen werden können.

Ärger mit dem Sperrmüll

Aus der Mitte des Gremiums wurde nachgefragt, wann das Franz-von-Sales-Heim wieder bezugsfertig sei und wann der Sperrmüll abgefahren werde. Ins Heim kann voraussichtlich Anfang März wieder eingezogen werden, so Götz. Der Sperrmüll sei schon vor Weihnachten beim Entsorgungsunternehmen angemeldet worden. Die Verwaltung werde dies anmahnen.

2020 steht die Erneuerung der sogenannten Forsteinrichtung im Gemeindewald an. Der Rat hat im Benehmen mit der Forstbehörde die Zielsetzungen zu definieren. Das Kreisforstamt hat einen Entwurf für die „Zielsetzung des Waldeigentümers“ gefertigt. Der basiert auf der Zielsetzung, wie sie erstmals vor zehn Jahren vereinbart wurde. Hierbei wurde festgelegt, dass der Schwerpunkt auf der Holzproduktion liegt, aber auch die Schutz- und Erholungsfunktion des Gemeindewaldes sowie Artenschutz hohen Stellenwert genießen.

Der Abschluss der künftigen Zehn-Jahres-Planung soll im Rahmen eines Waldbegangs im April/Mai 2020 erfolgen. Die Maßnahme sei derzeit für die Gemeinde noch kostenfrei, so Götz. Hauptziel sei eine nachhaltige Waldbewirtschaftung: Es soll nur so viel Holz eingeschlagen werden, wie nachwächst. Dies und den Zustand des Waldes werde ein Gutachter des Regierungspräsidiums ermitteln.