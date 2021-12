Planungen am Friedhof Böttingen gehen weiter

Auf der Tagesordnung des Böttinger Rats hat die weitere Beratung über die Weiterentwicklung des Friedhofs gestanden. In der Junisitzung waren dem Gemeinderat mögliche Maßnahmen aufgezeigt worden, die Abhilfe schaffen sollen, die kritische Bodenstruktur auf dem Böttinger Friedhof zu verbessern und vor allem die Verwesungsprozesse zu beschleunigen. Dabei war insbesondere der Einbau von Grabkammern als ein potentielles Projekt vorgestellt worden.

Damalige Beschlusslage war, zunächst die Kirchen und auch die Bürgerschaft zu befragen, welche Meinungen dort vorherrschen und welche Bestattungsformen gewünscht werden. Die beiden Kirchen sind sich relativ einig, dass der Trend zu mehr Urnenbestattungen noch weiter zunehme und auch durch andere Angebote nicht mehr zurückgehe. Dennoch sollten nach wie vor Sargbestattungen möglich bleiben. Das bisherige Angebot in Böttingen sei aus Sicht beider Konfessionen stimmig.

Weitere Meinungen zu dem Thema gingen auseinander. So äußerte ein Bürger, dass man nur kleine Investitionen tätigen solle und ein Grabkammersystem viel zu teuer sei. Ein anderes Paar wünschte sich hingegen umgehend ein solches System, um die Ruhezeit und damit den Pflegeaufwand erheblich zu verkürzen.

Die Mehrheit bestätigte den Trend zur Urne und hatte die Bitte, den geringen Pflegeaufwand für Angehörige durch die Grabplatten bei Urnengräbern bestehen zu lassen. Es wurde sogar die Hoffnung geäußert, dass erste Angehörige beginnen würden, überhaupt keinen Blumenschmuck mehr auf die Urnengräber zu legen.

Aufgrund des vorangegangenen Tagesordnungspunkts bestand relativ schnell Einigkeit, dass man vor allem in den Jahren 2022 und 2023 kein weiteres Investitionsprojekt in einer sechsstelligen Größenordnung stemmen könne. Allerdings könne man das Thema nicht aussitzen. Denkbar sei daher, die künftigen Sargbestattungen auf Friedhofsfeldern vorzunehmen, die bisher nicht belegt gewesen seien. Dies sei im Bereich der Kriegsgräber denkbar. Selbstredend müsse man sich dann einen alternativen Standort für den Ehrenfriedhof überlegen. Allerdings könne das nur stattfinden, wenn geklärt sei, dass dort die Bodenstruktur anders sei als in den übrigen Bereichen. Hierzu sollen weitere Abstimmungen mit dem Planungsbüro erfolgen.

Abschließend teilt Bürgermeister Buggle mit, dass ähnlich wie in früheren Jahren auch dieses Jahr zum jetzigen Zeitpunkt eine Urnenbestattungsquote von etwa 80 Prozent der Sterbefälle erreicht werde.