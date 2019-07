Planung für Baugebiet wird vorbereitet

Bürgermeister Albin Ragg hat im Gemeinderat mitgeteilt, dass vom Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Niederschlagswassers aus dem künftigen Baugebiet „An der Steig I und II“ über ein Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von 2000 Kubikmetern in den Mittelbach erteilt wurde. Damit könne die Planung zur Erschließung des Baugebiets „An der Steig I“ durch das Planungsbüro Karl Hermle weitergeführt und die Ausschreibung der Bauleistungen im Herbst 2019 vorbereitet werden. Die 23 Baugrundstücke im Gebiet „An der Steig I“ werden 2020 erschlossen.

Aus der Mitte des Rats wurden Anfragen zur Kalkulation des Preises für Wohnbauflächen, zu einem Verkehrsschild beim Spielplatz Hasenwäldle, zur Zahl der privaten, unbebauten Baugrundstücke in der Gemeinde und zu den neuen Vorgaben des DRK-Kreisvereins Tuttlingen für die Helfer vor Ort-Gruppe Deilingen gestellt. Ragg erklärte dazu, dass der Bauplatzpreis bisher annähernd kostendeckend kalkuliert worden sei und es 15 bis 20 unbebaute, private Wohnbaugrundstücke gebe. Der Holzeinschlag im Waldstück beim Spielplatz Hasenwäldle werde in diesen Tagen beendet, die Schilder würden entfernt. Die neuen Rahmenbedingungen für den Einsatz der Gruppe des DRK würden in der nächsten Gemeinderatssitzung von der örtlichen Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes vorgestellt.