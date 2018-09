Pilger machen sich auf den Weg

Rund 50 Katholiken der Seelsorgeeinheit Lemberg haben sich am Sonntag auf den Pilgerweg von Gosheim nach Deilingen gemacht. Die Aussendung der Pilger durch Pfarrer Ewald Ginter in der Gosheimer Heilig Kreuz-Kirche stand ganz im Zeichen der Gemeinsamkeit im Glauben. Mit dem Lied „Singen, loben, danken dem Herrn“, stimmten sich die Pilger auf eine längere Wanderung ein. Trotz teilweise stürmischer Witterung ließ sich die Pilgerschar nicht davon abhalten, über das Gruler-Kreuz in Gosheim zum Wehinger Bürgle zu wandern. Dort wurde an der Lourdes-Grotte (Foto) zum zweiten Mal Halt gemacht. Auf dem Bürgle-Vorplatz stand eine Stärkung bereit, bevor man sich Richtung Nikolaus-Kapelle am Fuße des Oberhohenbergs wieder aufmachte. Die letzte Station war in der Christi-Himmelfahrtskirche in Deilingen, wo nach einer Kaffee- und Kuchenrunde der Abschiedsgottesdienst gefeiert wurde. Pfarrer Ginter meinte, dass diese Pilgerwanderung wieder die Gemeinsamkeiten der drei Kirchengemeinden erlebbar gemacht und man damit ein neues Bewusstsein für die Herzen geschaffen habe. Gleichzeitig habe die Pilgerwanderung gezeigt, dass man hier Kraft schöpfen könne und eine gute Gelegenheit gehabt habe, Gott um Beistand zu bitten.