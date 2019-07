Patrick Steuer hadert mit Ausfall des Autos

Nach einer elfwöchigen Pause ist die VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring mit dem vierten Lauf erst richtig in die zweite Saisonhälfte gestartet. Doch das EPS-Rennsportteam um Pilot Patrick Steuer hatte Pech. Ein technischer Defekt führte zum Ausfall des Autos.

Wochenlange Arbeiten und Optimierungen in der heimischen Werkstatt ließen das EPS-Rennsport Team mit großer Zuversicht in die Eifel anreisen. Leider machte sich bereits während des Freitagstrainings bemerkbar, dass das Rennfahrzeug nicht die volle Leistung auf die Strecke bringen konnte. Um größere Schäden zu vermeiden, entschied das Team um Patrick Steuer das Fahrzeug aus dem Training zu nehmen und in Ruhe auf Fehlersuche bis spät in die Nacht zu gehen.

Mit neuem Kampfgeist ging Teamchef Patrick Steuer am Samstagmorgen in die erste Qualifikationsrunde. Steuer konnte gute Streckenzeiten liefern ohne technisch bemerkbare Probleme. Am Ende der 24,5 Kilometer traten aber doch erneut die technischen Probleme auf. Das EPS-Rennsport Team kämpfte mit dem Leistungsverlust, während zeitgleich aufgrund eines schweren Unfalls auf der Strecke die Qualifikation abgebrochen wurde.

Das Mechaniker-Team nutzte die Unterbrechung, um den BMW erneut auf die Fehlerursache zu untersuchen. Fahrerkollege Uwe Mallwitz (DE-Kornwestheim) konnte nach Freigabe der Strecke und reduzierter Leistung das Team für den Start qualifizieren.

Es blieb keine Minute ungenutzt. Zwischen Qualifikation und Rennstart blieb dem Team weniger als eine Stunde, um wichtige Motorteile zu tauschen und die mögliche Fehlerquelle einzudämmen. Trotz aller Mühen merkten Teamchef und Mechaniker, dass der Fehler nicht behoben war. Die Entscheidung fiel schweren Herzens, nicht an den Start zu gehen, um einen Motorschaden zu verhindern. „Es ist sehr enttäuschend, wenn man ein Rennen gar nicht erst aufnehmen kann, gerade wenn man alles dafür getan hat. Aber das ist Motorsport“, erklärte Steuer betrübt.

Nach dem Rückschlag ist das Team bereits dabei, das Auto wieder zu revidieren und den Blick nicht mehr auf die Enttäuschung zu richten. Bereits in zwei Wochen steht der Saisonhöhepunkt mit sechs Stunden Renndistanz auf dem Programm. Steuer berichtet: „Die Nürburgring-Nordschleife hat auch dieses Mal wieder ihr wahres Gesicht gezeigt, da draußen ist kein Platz für Fahrfehler. Da kann man nur dem Sicherheitsstandard danken, dass hier keine größeren Personenschäden entstanden sind. Trotzdem gehen wir voller Elan an die Vorbereitungen für das Sechs-Stunden-Rennen und beheben mit unserem Technikpartner aktuell den Fehler“, sagte Steuer.