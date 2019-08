Ortsgruppe besteht seit 125 Jahren

Josef Junker hat zur Feier von 125 Jahre Ortsgruppe Obernheim des Schwäbischen Albvereins viele Gäste aus dem Raum Heuberg begrüßt. Er übergab das Wort an Walter Knittel. Als Vertreter des Heuberg-Baar-Gau sprach er das Thema Kultur an: Jeder spreche von Globalisierung und Digitalisierung, doch man solle sich darauf besinnen, was Tradition sei.

„Wandern ist überall im Munde, schon vor 125 Jahren pflegte man die Wanderwege, und so kann man noch heute in die Zukunft gehen.“ Von Seiten der Gemeinde gratulierte der stellvertretende Bürgermeister Johannes Huber der Ortsgruppe. Auch nach so vielen Jahren sei die OG ein junger, aktiver Verein und zeige Lebensqualität in einem positiven Erscheinungsbild der Gemeinde.

„Der Schwäbische Albverein beglückwünscht die OG Obernheim im Heuberg-Baar-Gau aufs herzlichste zum 125. Jubiläum. Wir sagen Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit und wünschen der Ortsgruppe für die Zukunft alles Gute“, stand auf der Geburtstagskarte, die Walter Knittel als Glückwünsche für die OG Obernheim ihrem Obmann Werner Moser überreichte.