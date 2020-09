Ortsdurchfahrt Reichenbach gesperrt

Aufgrund von Kanalsanierung und der Erschließung eines Baugebiets ist die Ortsdurchfahrt Reichenbach zwischen dem Kreuzweg und der Kornstraße und Teile der Friedhofstraße vom 14. September, 7 Uhr, bis 30. November, 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Biberach mit. Der Verkehr der L 283 von Reichenbach Richtung Sattenbeurer Kreuzung wird in Reichenbach über die K 7556 Richtung Bad Schussenried, in Bad Schussenried über die L 275 in Fahrtrichtung Bad Buchau umgeleitet. Der Verkehr der L 275 aus Fahrtrichtung Bad Buchau kommend in Fahrtrichtung Reichenbach und der Verkehr der L 283 aus Fahrtrichtung Steinhausen kommen wird über die L 275 Richtung Bad Schussenried und in Bad Schussenried über die K 7556 nach Reichenbach umgeleitet. Anlieger haben freie Fahrt bis zur Arbeitsstelle.