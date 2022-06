Orte der Kunst in Deilingen und Wehingen

Die Katholische Erwachsenenbildung Spaichingen lädt am Freitag, 26. Juni, zu einem Kunstspaziergang mit der Glaskünstlerin Gabi Weiss ein. Nach der ansprechenden Ausstellung im Spaichinger Gewerbemuseum im Herbst 2021 wird nun die Möglichkeit geboten, zusammen mit Gabi Weiss einige Stätten auf dem Heuberg zu besuchen, in denen ihre großformatigen Kunstwerke zu sehen sind: die Deilinger Kirche, die Fronhofer Kapelle, die Schlossbergschule und die Schlossberghalle in Wehingen. Als Abschluss bietet die Künstlerin noch einen Einblick in ihr Wehinger Atelier. Start ist an der Kirche in Deilingen um 16.30 Uhr. Der Beitrag erfolgt auf Spendenbasis, es ist keine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos unter Telefon 07461/96 59 80 20.