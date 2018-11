Opa sorgt für Turbulenzen

Zum 36. Mal in Folge hat die Laienspielgruppe des SV Gosheim am Freitag- und Samstagabend mit dem Lustspiel „Opa lässt`s krachen“ in der Gosheimer Jurahalle die Theaterfreunde begeistert. Dabei hat Spielleiter Herbert Spitzl seine Schauspieltalente wieder bestens vorbereitet und sie rechtzeitig zur Höchstform getrimmt. Unter den Gästen weilten am Freitagabend auch Gosheims neuer Bürgermeister Andre Kielack mit seiner Frau, die sich offensichtlich ebenfalls köstlich amüsierten.

Das von Spitzl herausgesuchte Theaterstück hatte es auch in sich, so dass die Protagonisten sich voll ausleben konnten. Vor allen Dingen Opa Heinrich Baumann (Matthias Hermle) ging in seiner Paraderolle als nörgelnder, krankspielender und konfliktfreudiger Senior völlig auf und forderte von seinen beiden Söhnen Peter (Christian Vogt) und Paul (Dieter) sowie von seiner Schwiegertochter Lisa (Conny Stockhammer) in Sachen Verständnis und Zuwendung alles ab, was schließlich in den Wunsch mündete, für den Senior eine geeignete Betreuungsperson zu suchen.

Entsetzen unter Opas Angehörigen

Dieses Ansinnen aber war der Start für eine turbulente Entwicklung, denn auf die per Mail gestartete Anfrage von Peter flatterte zunächst Elena Kusowski ins Haus, die dem Anschein nach alles andere als eine geeignete Pflegekraft erschien. Bei den Angehörigen machte sich zunächst Entsetzen breit. Lediglich der rollstuhlgebundene Opa Baumann war sehr angetan von seiner Sexy-Betreuungsperson, wogegen sich bei den Angehörigen gezielte Abwehrmechanismen auslösten, die intern auch zu Zerwürfnissen führten.

Nach anfänglichen Zweifeln fügte sich auch Elena in ihre Rolle, zeigte neben ihrer charmanten und reizvollen Art auch Talente im Haushaltsbereich, so dass sich ein Umdenken anbahnen konnte. Da nützte es der später ins Rampenlicht getretenen Agathe Pichler (Katharina Mayer) vom Pflegeverein zunächst herzlich wenig, ihre Pflegequalitäten unter Beweis zu stellen. Zudem wuchs bei den Angehörigen, mit Ausnahme von Lisa, eine zunehmende Begeisterung für Elena, die sogar in eine Liebesromanze zwischen dem geschiedenen Paul und der kasachischen Pflegeperson mündete.

Daraus aber nur eine turbulente Geschichte zu stricken, reichte dem Verfasser Rolf Kramer wohl nicht aus, denn er baute in seine Dramaturgie auch noch ein Syndikat von Verbrechern ein, die aus dem geplanten Sex-Einsatz Elenas Kapital schlagen wollten. Glänzend vertreten durch Luigi (Christian Schäffler) lebte dieser seine mafiöse Schurkenrolle glänzend aus und vermittelte zwischen Baumann und seinem kriminellen Auftraggeber.

Langsam sickert dann aber in dem Stück die knitze Führungsrolle Opas durch, der in Kooperation mit seinem früheren Kumpel Ralf einen Coup plant, mit dessen Hilfe dem Verbrecherteam der Garaus gemacht werden soll. Elena, die eigentlich durch einen gefälschten Pass, den sie bei ihren Auftraggebern hinterlassen hatte, schon in Richtung ihres Pfades der Tugend unterwegs war und Paul, der sich natürlich seine Elena sichern wollte, unterstützen den technik- und abhörversierten Opa, so dass am Ende die Täter überführt werden konnten.

Opa entsteigt dem Rollstuhl

Alles wird gut, wie es sich in solchen Theaterstücken gehört. Sogar Agathe Pichler taucht am Ende als geläuterte und modernisierte Pflegekraft wieder auf, so dass Opas Zukunft eigentlich gesichert war. Doch dieser erwacht, wie durch ein Wunder, zu neuen Aktivitäten, die ausreichen, sich wieder aus dem Rollstuhl zu lösen und in einem Gesundbrunnen aufzugehen.

Die Souffleusen Alexandra Weiss und Erika Grimm sorgten dafür, dass sich die Akteure textsicher auf den Theaterbretter bewegen konnten. Uli und Lisa Amato waren für Make-up und Haare verantwortlich, Thorsten Grimme mit Team und das Malergeschäft Albrecht für die Kulissen. Das Publikum – nur rund 170 Personen am Freitag, dafür aber 370 am Samstag – dankte ihnen mit langanhaltendem Applaus.