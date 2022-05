Online-Zunftabend ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erste Zunftmeisterin Jenny Buschle konnte zur 29. Jahreshauptversammlung der Muckenspritzerzunft Mahlstetten 30 Gäste im Sportheim Mahlstetten willkommen heißen. In ihrem Bericht konnte sie auf ein recht arbeitsarmes Jahr zurückblicken, was natürlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen war.

Bei den Wahlen des Zunftrates gab es eine Veränderung. Gründungsmitglied Siegfried Aicher, der seit 29 Jahren als Beisitzer im Zunftrat tätig war, wollte sein Amt nicht mehr weiter ausführen. Für ihn rückte Eric Sauter nach. Alle anderen zu wählenden Zunfträte haben sich bereit erklärt, ihr Amt für weitere zwei Jahre zu übernehmen. Wiedergewählt wurden: 1. Vorstand Simon Aicher, 2. Zunftmeisterin Kathrin Moser, 1. Schriftführerin Linda Schutzbach, 2. Kassier Arno Villing, Oberspritzer Heiner Sauter, die Beisitzer Oliver Aicher und nun neu dazugekommen Eric Sauter, sowie der Kassenprüfer Erwin Aicher. Im Anschluss an die Wahlen richtete Jenny Buschle noch ein paar persönliche Worte an Siegfried Aicher. Sie dankte ihm für sein großes Engagement und seine geleistete Arbeit in den letzten 29 Jahren für die Narrenzunft. Ein Zunfrat ohne Siegfried könne man sich kaum vorstellen. Deshalb sind wir froh darüber, dass du als Ehrenzunftrat der Narrenzunft erhalten bleibst und immer gerne Willkommen bei uns bist, so Jenny Buschle.

Natürlich konnte 1. Zunftmeisterin Jenny Buschle auch noch ein paar Ehrungen vornehmen. Für 10-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Andrea Schutzbach, Katja Michels, Daniela Sauter und Sandra Aicher geehrt. Sie alle erhielten den bronzenen Ehrenorden, sowie eine Urkunde. Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Thilo Krapf, Heiko Specker, Eric Sauter, Sophia Aicher, Raphael Lang und Lars Martin geehrt. Sie erhielten den silbernen Ehrenorden und ebenfalls eine Urkunde.

In der kommenden Fasnetssaison hofft Jenny Buschle wieder auf eine „normale Fasnet“ mit Zunftabend in der Mehrzweckhalle, sowie einem Dorfumzug. Außerdem feiert die Muckenspritzerzunft im Jahr 2023 ihr 30-jähriges Jubiläum und auch der Brauchtum der Muckenspritzerzunft jährt sich im nächsten Jahr zum 125. Mal. Mit der Frage, wie und wo diese Jubiläen gefeiert werden, beschäftigt sich der Zunftrat der Muckenspritzerzunft in den nächsten Sitzungen.