Der Kreisverband Tuttlingen für Obstbau, Garten und Landschaft möchte den gärtnerischen Nachwuchs im Rahmen eines Wettbewerbs für das Gärtnern motivieren.

Weil die Landesgartenschau in Überlingen ausfällt, wollen die Verantwortlichen im Kreisverband eine „kleine Gartenschau“ in vielen Gärten des Landkreises organisieren. Weil die Schüler, so heißt es in der Ausschreibung, ja noch zuhause sind, und so könnte die Gartenarbeit für einen idealen Ausgleich sorgen.

Das Arbeiten an der frischen Luft, aber auch die Aussicht, im Herbst die Früchte der Arbeit ernten zu können, seien Motivation genug, um seine „grünen Talente“ zu fördern. Das schärft die Sinne und macht glücklich.

Das Thema heißt „Mein kleiner Garten für Kinder und Jugendliche“.

Gedacht sind kleine Gartenprojekte, die einerseits zur Förderung der Artenvielfalt beitragen, andererseits aber auch Früchte im Ertrag bringen, so dass Kinder begreifen lernen, wie man sich teilweise auch selbst versorgen kann.

Da wäre ein kleines Hochbeet, eine kleine Gemüseecke oder aber eine Balkonecke genau das Richtige. In der Gestaltung sind die Kinder völlig frei. Sie können Blumen, Gemüse, Beeren, Kräuter, Schnittlauch, Petersilie oder sogar Kartoffeln und Salat anbauen. Da haben sie völlige Freiheit. Jeder Teilnehmer bekommt mit seinem kleinen Garten eine Belohnung.