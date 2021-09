OGV-Kreisverband ist bei Landesgartenschau aktiv

Der Kreisverband Obst- und Gartenbau mit seinen 33 Mitgliedsvereinen hat in der Festhalle in Deilingen seine Kreisversammlung abgehalten. Sie stand unter Motto des Verbands: die Förderung einer vielfältigen Gartenkultur, die Bewahrung der reichen Kulturlandschaft in der Region, die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Themen der Obst- und Gartenkultur zu wecken sowie Fachwissen zu erhalten und weiterzugeben. Organisatorisch eingebunden ist der Kreisverband bei der bis Oktober laufenden Landesgartenschau in Überlingen.

Dass die Arbeit ohne viel Aufhebens geschieht, betonte MdL Guido Wolf in seinem Grußwort an die rund 75 Vereinsvertreter. Sie stehe ganz im verantwortungsvollen Bewusstsein der Natur und sei deshalb „Berufung und Wertschätzung“.

Deilingens Bürgermeister Albin Ragg sagte, dass die Gesellschaft „ohne solche Menschen, die durch ihre Arbeit viel zum Schutz des Klimas und Erhaltung der Natur beitragen, viel ärmer wäre“. Er dankte dem OGV Deilingen und lobte dessen Aktivitäten.

Kinder gestalten Garten

Schriftführer Martin Günter informierte über das Geschehen innerhalb des Kreisverbands. Da wegen der Pandemie Kinder und Schüler lange Zeit zu Hause bleiben mussten, wurde bereits im Mai 2020 die Aktion „Mein kleiner Garten“ ins Leben gerufen. 34 Kinder gestalteten das Jahr über einen kleinen Garten. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, ob im Kübel, im Hochbeet oder in Kisten. Das Ganze wurde fotografiert und mit einem Geschenk belohnt. Der Kreisverband war ab Frühjahr 2021 stark in die Vorbereitungen der Landesgartenschau in Überlingen eingebunden. Kreisvorsitzender Hans Weber berichtete über die Planung und Arbeit seitens des Kreisverbands. Dieser hat seit Juni die Betreuung und Logistik des Standes des Landesverbandes übernommen - in Absprache mit der LOGL. Derzeit habe der Landesverband 102 949 Mitglieder.

Trotz Pandemie vermeldete Kassiererin Lotte Jelicic einen kleinen Zuwachs in der Kasse. Hans Weber, Stellvertreter Alfred Schaz und Kassiererin Lotte Jelicic wurden für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Zu neuen Regionsvertretern wurden Adolf Kupferschmid aus Spaichingen und Albin Tanzberg aus Tuttlingen gewählt. Markus Grimm aus Oberflacht wurde im Amt bestätigt.

Viele Ehrungen

Hans Weber und Alfred Schaz nahmen die Ehrungen vor: Für fünf Jahre als Vorsitzende der OGV-Ortsvereine erhielten Sabine Korb aus Irndorf und Gerda Götz aus Böttingen den bronzenen Apfel. Der silberne Apfel mit Urkunde ging an Horst Walter für zehn Jahre als Vorsitzender des OGV Durchhausen und an Claus Grimm für zehn Jahre als Vorstandsmitglied im Kreisverband. Für 25 Jahre im Vorstand des OGV Reichenbach erhielt Leo Huber den goldenen Apfel mit Silberkranz.

Den goldenen Apfel mit Goldkranz erhielten Heinz Haller aus Trossingen für 25 Jahre als Vorsitzender, Paul Leibinger aus Mühlheim für 25 Jahre als Vorsitzender plus 20 Jahre als Vorstandsmitglied im KOGL und Manfred Konrad aus Tuttlingen für 29 Jahre als zweiter Vorsitzender und 25 Jahre Vorstandsmitglied im KOGL. Eine Urkunde mit Weinpräsent erhielt Francisco Faina für fünf Jahre als KOGL-Vorstandsmitglied und Günter Martin für 35 Jahre als Schriftführer im KOGL. Eine außerordentliche Ehrung erhielt Johann Jungert mit der bronzenen Medaille des Landesverbandes für 40 Jahre als Vorsitzender des OGV Oberflacht.