Noch da: die Reichenbacher Geiß

Von Deutsche Presse-Agentur

In Corona-Hotspots in Bayern gilt ab Montag die 15-Kilometer-Regel. Bund und Länder haben beschlossen, dass sich Menschen in Hotspot-Landkreisen nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen sollen.

Baden-Württemberg setzt diese Regel nicht um, weil sie nach Auffassung der Landesregierung nicht den gewünschten Effekt erreicht.

Das bedeutet sie:

Wie erfahre ich, ob ich davon betroffen bin? Die Regel gilt für Landkreise und kreisfreie Städte, in denen es mehr als 200 Neuinfizierte pro 100.