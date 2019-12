Bei eisigem Wind haben sich etliche Besucher mit ihren Kindern an der Hütte am Turm auf dem Deilinger Berg eingefunden. Freiwillige vom Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Deilingen, hatten die Hütte weihnachtlich geschmückt. Gegen die Kälte wurde Glühwein und heiße Würste angeboten, für Kinder gab es Kinderpunsch. So entstand auf dem Deilinger Berg allmählich eine vorweihnachtlichche Stimmung.

Einige Weihnachtslieder taten ein Übriges dazu. Die Kinder warteten gespannt auf den Nikolaus. Inzwischen saßen sie auf den Bänken vor der Hütte. Plötzlich ein Ruf: „Da kommt er!“ Tatsächlich stapfte der Nikolaus vom Walde her mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht im Gefolge auf die versammelten Kinder vor der Hütte zu. Dort angekommen, begann er mit seinen kleinen Zuhörern ein Gespräch über Weihnachten.

Er erzählte den Kindern eine Geschichte mit Elfen vom Bodensee. Die Nixen im See waren erschrocken über den Unrat, der im See landete. Auch den Kindern wurde klar, dass Abfall nichts in Gewässern zu suchen hat.

Zum Schluss bekam jedes Kind als Geschenk noch einen Weckenmann.