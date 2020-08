Neuntklässler entwickeln elektronische „WC-Ampel“

Neuntklässler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen haben eine elektronische „WC-Ampel“ zur einfacheren Umsetzung des Corona-Hygienekonzepts entwickelt. Diese soll künftig mit einer grünen und einer roten Lampe anzeigen, ob der WC-Raum zugänglich ist oder nicht.

Gemäß dem Hygienekonzept dürfen sich nicht mehr als drei Schüler gleichzeitig in den Sanitärräumen aufhalten. Damit dies funktioniert, müsse laut Pressemitteilung schon vor dem Betreten der Sanitärräume erkennbar sein, wie viele Schüler sich gerade darin aufhalten.

Bisher sei das Problem mit Klebezetteln gelöst worden, die die Schüler vor dem Toilettengang an die Tür kleben und anschließend wieder abnehmen mussten. Ziemlich umständlich, fand die Fachschaft Naturwissenschaft und Technik des Gymnasiums Gosheim-Wehingen. Deshalb entwickelten ihre Schüler in der Klasse 9 die „WC-Ampel“. Diese sollte mit einer grünen und einer roten Lampe anzeigen, ob der WC-Raum zugänglich ist oder nicht. Die Ampel sollte mit einer Art Lichtschranke erkennen, ob Schüler den WC-Raum betreten oder verlassen. Außerdem sollte die „WC-Ampel“ die Schüleranzahl im WC-Raum speichern, damit sie, sobald sich mehr als drei Schüler darin befinden, auf Rot umschalten kann.

Natürlich sollten die Kosten des Projekts im überschaubaren Rahmen bleiben und das Gerät klein und robust sein, so die Mitteilung. Nach mehrwöchiger Entwicklungszeit lägen jetzt erste Ergebnisse vor. Die besten „WC-Ampeln“ entwickelten die Schüler David Mattes und Jan Hafen.

Zur Umsetzung nutzten sie die Arduino-Plattform (einen programmierbaren Minicomputer) sowie zwei Ultraschallsensoren, welche die Funktion der Lichtschranke übernehmen. Die Materialkosten für alle Bauteile inklusive Mikroprozessor und Sensoren lägen deutlich unter zehn Euro. Außerdem designte David Mattes mit einem 3D-Programm ein passendes Gehäuse und druckte dieses im 3D-Drucker aus. Jan Hafen benutzte indessen ein vorhandenes Gehäuse und passte dieses mit Bohrungen, Schrauben und Klebstoff an die einzubauende Technik an. Auch das Verlöten der Elektronikbauteile, das Programmieren der Software sowie deren Optimierung erledigten die beiden in Eigenregie, so die Mitteilung.

„Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die fertigen Produkte sehen aus, als wären sie von einer professionellen Firma entwickelt worden, und können auch funktionell überzeugen. Eine herausragende Leistung der beiden Neuntklässler.“ Die „WC-Ampeln“ werden nun zunächst getestet und dann voraussichtlich ab nächstem Schuljahr im regulären Betrieb in der Schule eingesetzt.