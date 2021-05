Neues Böttinger Testzentrum spricht sich schnell rum

Rechtzeitig zu den Pfingstferien hat auch die Gemeinde Böttingen vor Ort ein Corona-Testzentrum eingerichtet: Am Freitag hat das Corona-Testzentrum an der Böttinger Mehrzweckhalle erfolgreich die Arbeit aufgenommen. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Im Laufe des Nachmittags und auch am Samstagvormittag seien bereits einige Menschen getestet worden. Der Ablauf habe sich relativ zügig eingespielt. Es handelt sich um eine Art Drive-In. Fußgänger können auch zum Testen kommen. Schilder seien vor Ort angebracht.

Fußgänger kommen über die Treppen – beginnend in der Burgerstraße / Bubsheimer Straße – zur Teststation. Ein anderer Zugang ist für Fußgänger nicht gestattet. Die Gemeinde Böttingen bittet um entsprechende Beachtung.

PKW-Fahrer fahren über die Hohnerstraße / Abzweigung Bubsheimer Straße an den Parkplätzen vorbei in Richtung Eingang der Mehrzweckhalle. Auf das Testergebnis muss etwa 15 Minuten nach Testung gewartet werden. Der Wartebereich befindet sich im Anschluss an die Teststation. Eine entsprechende Beschilderung mit Anweisungen ist vor Ort vorhanden.

Die Gemeinde bittet darum, dass der Mindestabstand jederzeit eingehalten wird. PKW-Fahrer dürften nicht aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Außerdem würden alle Besucher des Testzentrums um Verständnis gebeten, wenn es gerade bei den ersten Terminen zu Wartezeiten kommt. „Es wird sicher etwas dauern bis sich eine gewisse Routine eingestellt hat“, so die Gemeinde.

Nach einem Aufruf im Amtsblatt habe sich rasch eine stattliche Anzahl ehrenamtlicher Helfer gemeldet, sodass in Böttingen wöchentlich vier Termine angeboten werden können. Bürgermeister Benedikt Buggle: „Es ist wirklich klasse und hat unsere Erwartungen übertroffen. Mit rund 20 Personen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, können wir, bezogen auf unsere Gemeindegröße ein überragendes Angebot für die Bevölkerung machen. Dafür sind wir allen Helfern sehr dankbar“, so der Schultes. Die Gesamtorganisation des Testzentrums obliegt der Gemeinde Böttingen.