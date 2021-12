Neuer Wirtschaftsverband Heuberg bündelt Kräfte

Unternehmer aus der Region haben mit dem Wirtschaftsverband Heuberg am 30. November offiziell eine GmbH gegründet. Das erste Treffen der Beteiligten fand bereits im November 2018 statt.

Dass die gebündelte Wirtschaftsstärke etwas in der Region bewegt, hat der Zusammenschluss in den vergangenen Jahren laut eigenen Angaben bewiesen: Unter dem Namen „Arbeitskreis Heuberg“ fanden sich die Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen und widmeten sich mit den Bürgermeistern in sogenannten Heuberg Foren wichtigen Themen der Region wie etwa der Infrastruktur, Lebensqualität oder dem Fachkräftemangel. Hierbei gewannen sie auch Unterstützung, beispielsweise von Guido Wolf und Volker Kauder. „Es macht uns natürlich stolz, zum Zeitpunkt der offiziellen Gründung des Wirtschaftsverbands bereits auf einige tolle Erfolge blicken zu können“, so Gründungsmitglied Miriam Häring, Geschäftsführerin der Anton Häring KG, in einer Pressemitteilung.

Seit Juli des Jahres hat sich der Zusammenschluss aktiv um neue Mitglieder für den Verband bemüht, um gemeinsam eine starke Interessensgruppe gegenüber der Kommunalpolitik zu bilden. „Wir möchten den Heuberg adäquat vertreten, denn wir kennen unsere Stärken und wissen um die wirtschaftliche, landschaftliche und gesellschaftliche Attraktivität unserer Region“, führt Benedikt Hermle, Vorstand der Hermle AG, an: „Themen, wie die medizinische Versorgung im ländlichen Raum, eine Infrastruktur, die den Warenverkehr und die Fachkräftegewinnung verbessert, und selbstverständlich die Zukunftssicherung unserer Region durch die aktive Nachwuchskräfteförderung auf allerhöchstem Niveau sind nur einige Punkte, die wir vorantreiben werden.“

Organisiert und getragen wird der Verband gleichermaßen von den Gemeinden und der Wirtschaft auf dem Heuberg. Eine Konstellation, der sich bereits 71 Unternehmen und Gemeinden angeschlossen haben, die selbst unmittelbar von den Themen betroffen sind. Denn: Auf dem Heuberg finden sich laut dem Verband einige der wirtschaftsstärksten Gemeinden in Baden-Württemberg, die aber alleine zu klein sind, um politischen Einfluss ausüben zu können. „Der Verband ist unsere Möglichkeit unsere Interessen, die Interessen des Heubergs, gegenüber Bund, Land und Landkreis gemeinsam und wirksam zu kommunizieren“, so André Kielack, Bürgermeister der Gemeinde Gosheim.

„Es wird eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein und diese Zusammenarbeit aller Gemeinden und der Wirtschaft auf dem Heuberg, wird uns dabei helfen, auf die großen Herausforderungen zu reagieren, vor denen jede einzelne Gemeinde auf dem Heuberg steht“, so Bubsheimer Bürgermeister Thomas Leibinger. Eine Geschäftsführerstelle ist bereits ausgeschrieben und soll bis zum ersten Quartal 2022 besetzt werden.