Neuer Standort für Gosheimer Bauhof

Der Gosheimer Gemeinderat hatte im Februar beschlossen, die Standorte der beiden Rettungsdienste und des Bauhofs zu optimieren. Die drei Standorte des Bauhofs sollten an einem zentralen Standort zusammengefasst werden mitsamt Feuerwehr und DRK. Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Hermle aus Gosheim zeigten jedoch, dass aufgrund der angemeldeten Flächenangaben eine Zusammenführung aller drei Institutionen am bisherigen Standort in der Daimlerstraße nicht möglich ist. Stattdessen sollen die Rettungsdienste am jetzigen Standort zusammengeführt und ein neuer Standort für den Bauhof gesucht werden.

Auf drei Standorte konzentrierte sich die Suche: „Sturmbühl“, „Robert-Bosch-Straße“ und „Alte Wehinger Straße/ Am Bühl“. Der „Sturmbühl“ schied schnell aus aufgrund der extrem langen Wege, die zu bewältigen sind. Zudem seien die Flächen im Gewerbegebiet dafür zu hochwertig. Da in der „Robert-Bosch-Straße“ ebenfalls das Ziel einer Ansiedlung einheimischer Betriebe sei, war der Favorit der Verwaltung die „Alte Wehinger Straße/Am Bühl“. Die Fläche liegt relativ zentral im Gemeindegebiet und ist trotzdem für andere Nutzungen unattraktiv. Trotz des schmalen Grundstücks und der notwendigen Gewährung der Zufahrtsmöglichkeiten für die Anwohner wurde die Fläche vom Planungsbüro Hermle als geeignet angesehen.

Rege diskutiert wurde darüber, ob der Bauhof in der „Robert-Bosch-Straße“ besser ungestört arbeiten könnte, was in der „Alten Wehinger Straße/ Am Bühl“ nicht möglich ist, da dieser Platz direkt an der L433 liegt, die täglich von bis zu 5000 Fahrzeugen befahren wird, deren Fahrer dann direkte Sicht auf den Bauhof hätten. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmte das Gremium für einen Neubau des Bauhofgebäudes am Standort „Alte Wehinger Straße/Am Bühl“. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Rettungsdienste am Standort „Daimlerstraße“ zusammengeführt werden sollen. Die Durchführung von Architektenwettbewerben für das neue DRK-Gebäude und den neuen Bauhof wurden gebilligt. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 2020 vorgesehen.