Neuer Südmail-Briefkasten

In Gosheim gibt es jetzt einen Südmail-Briefkasten. Der blaue Briefkasten steht rechts am Gebäude der ABC-Schulecke in Gosheim in der Hauptstraße 45. Die Verkaufsstelle für Briefmarken befindet sich in der ABC-Schulecke. Ein Standartbrief kostet 75 Cent, ein Kompaktbrief 90 Cent und ein Großbrief 1,45 Euro. Ein Maxibrief kostet 2,50 Euro. Die Preise gelten ab 1. Juli. Für Geschäftskunden bietet Südmail besondere Konditionen an. Weitere Informationen unter www. suedmail.de/Briefmarken. Auf dem Foto ist Claudia Bühler zu sehen, die zusammen mit ihrer Schwester Brigitte Auer die ABC-Schulecke führt.