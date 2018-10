Neuer Pfarrgarten nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten im Böttinger Pfarrgarten sind mittlerweile weit fortgeschritten. Um das komplette Projekt „Neugestaltung des Kirchenumfelds“ voran zu bringen, befasste sich der Gemeinderat mit weiteren Vergaben von Bauarbeiten. Nach dem Abriss eines Gebäudes und der Umgestaltung des Pfarrgartens inklusive der Sanierung der Mauer um Pfarrgarten und Kirche geht es abschließend um die Neugestaltung des Platzes unterhalb der Kirche zur Ortsmitte hin.

Im Vorfeld hatte der eigens für dieses Vorhaben eingerichtete Bauausschuss, bestehend aus Vertretern der weltlichen und der Kirchengemeinde, bereits eine Beschlussempfehlung ausgesprochen, so Bürgermeister Benedikt Buggle. Das beteiligte Planungsbüro Hermle aus Gosheim hatte die Angebote geprüft.

Mit den weiteren landschaftsgärtnerischen Arbeiten wurde nun die Firma Benzing aus Trossingen beauftragt, die bereits die Umgestaltung des Pfarrgartens umgesetzt hatte. Damit erreiche man eine reibungslose Fortführung der Bauarbeiten, so Bürgermeister Buggle. In Bezug auf die Arbeiten am Kircheneingang stehe die Kirchengemeinde mit der Diözese in engem Kontakt. Dieser Teil werde vollständig im kirchlichen Bereich abgearbeitet, füge sich später jedoch in den neu gestalteten Platz ein.

Auch im kommenden Jahr sollten aus Sicht des Gemeinderats Investitionen in Böttingen getätigt werden, so Buggle. Deswegen hatte man ein Investitionsprogramm vorberaten. Oberste Priorität genieße die Sanierung des Schulgebäudes. Nachdem das Land eine Förderzusage gegeben habe, müsse man, um keine Zuschüsse zu verlieren, im kommenden Jahr bauen. Als ein weiteres wichtiges Thema sieht der Gemeinderat die Ortskernsanierung, für die ebenfalls Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen. Inwieweit und in welcher Höhe diese oder auch weitere Maßnahmen im Etat 2019 dargestellt und finanziert werden können, müssten die anstehenden Haushaltsplanberatungen zeigen.

Außerdem hat der Gemeinderat die Mitverlegung von Leerrohren für das innerörtliche Breitbandnetz vergeben, die Beteiligung am Filmprojekt „Der Heuberg – höchst l(i)ebenswert“ und die Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung beschlossen.