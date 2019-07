Neuer Königsheimer Gemeinderat geht an die Arbeit

Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Königsheimer Gemeinderats haben die Verpflichtung der Gemeinderäte für die kommende Wahlperiode sowie die Besetzung und Wahl der verschiedenen Aufgaben und Ausschüsse gestanden. Bürgermeister Konstantin Braun unterstrich laut Pressemitteilung, dass jeder einzelne Gemeinderat mit seinem Ergebnis eine „gute und solide Basis“ habe, sich im Rat für Gemeinde und Bürger einzusetzen.

Damit sei es möglich, ein gemeinsames Ziel anzustreben, sagte Braun: „Die Lebensverhältnisse und Rahmenbedingungen im Ort zu verbessern sowie auf erkennbare Entwicklungen zu reagieren und somit für alle Zukunftssicherung und Zukunftsgestaltung zu machen“. Um voran zu kommen, brauche es „Teamfähigkeit, den Willen zur Zusammenarbeit und Demokratieverständnis“. Er bat das Gremium, das Allgemeinwohl in den Mittelpunkt der Entscheidungen und des Blickwinkels zu stellen. Die Durchsetzung von Einzelinteressen würden „meistens auf Kosten der Allgemeinheit gehen“.

In der kommenden Wahlperiode stünden interessante Aufgaben an, so der Bürgermeister: Mit der Bearbeitung mehrerer Bebauungspläne verfolge die Gemeinde das Ziel, Zukunftssicherung im wohnbaulichen und gewerblichen Bereich zu schaffen. Das Gewerbegebiet Lindenwiesen solle an das Glasfasernetz der BIT angeschlossen werden. Für die Feuerwehr sei eine Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens notwendig. Die anstehenden Straßensanierungen seien aufgrund der absehbaren Kosten eine große Herausforderung. Im Kindergarten gelte es, bedarfsgerechte und in ausreichender Zahl entsprechende Betreuungsmöglichkeiten anzubieten. „Die jetzigen guten Angebote gilt es zu erhalten.“

Braun bot dem Gremium und jedem Gemeinderat „eine gute, konstruktive Zusammenarbeit“ an. Nachdem die Verpflichtungsformel gesprochen worden war, verpflichtete er jeden Gemeinderat per Handschlag.

In einer offenen Abstimmung wurden folgende Aufgaben und Vertretungen einstimmig beschlossen: erster Bürgermeister-Stellvertreter Roland Stroppel, zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Marth. Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg: Udo Stürner (Stellvertreter Bruno Frech), Christoph Frech (Sandro Hohl), Simone Senn (Egon Flad).

Die Gemeinderatssitzungen werden laut Mitteilung wie bisher montags stattfinden. Ausweichtag sei Donnerstag. Die Gemeinderäte hätten auf eine Sitzungsentschädigung verzichtet, als Ersatz hatte die Gemeinde zu einer Informationsfahrt eingeladen. Ob diese „seit vielen Wahlperioden geltende Regelung“ fortgeführt werde, werde das Gremium in einer Sitzung nach der Sommerpause diskutieren.