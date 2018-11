Neuer Glockenstuhl für Gosheimer Kirche

Warum bleiben die Glocken der Heilig-Kreuz-Kirche derzeit stumm? Der Grund ist ganz einfach: Drei Fachleute von der Glockengießerei Bacher in Neunkirchen sind gerade damit beschäftigt, die vier Glocken in einem neuen, aus Holz hergestellten Glockenstuhl zu befestigen. Wie Kai Schwarz von der Firma Bacher erläuterte, musste dazu erst der metallene Glockenstuhl entfernt werden.

Damit war wohl die Hauptursache beseitigt – denn es hat sich herausgestellt, dass das Metall die Schwingungen der Glocken viel stärker an das Mauerwerk überträgt, als dies beim Holz der Fall ist. So wurden tatsächlich sogar dicke Metallschrauben durch die Schwingungen direkt abgeschert. Überdies hat sich der Putz durch die regelmäßigen Belastungen gelockert, so dass man seitens des Kirchengemeinderats zu der Überzeugung kam, etwas zu unternehmen.

Allerdings erwiesen sich die Arbeiten als nicht ganz leicht, denn wohin mit den Glocken? Diese mussten einzeln abgesenkt werden, um den neuen hölzernen Glockenstuhl Stück für Stück einbauen zu können. Das ist jetzt zum größten Teil geschehen. Nun können die Glocken wieder an ihren alten Platz gehievt werden, damit sie in Bälde wieder läuten können.

Bis dahin gibt es aber, so Schwarz, noch jede Menge Arbeit: Unter anderem bekommen die Glocken auch neue Klöppel, die schon am Eingang des Turms auf ihren Einbau warten. Dabei fällt auf, dass die Aufhängungen der Klöppel aus verschiedenen Lederbändern bestehen – ein Zeichen dafür also, dass natürlich gewachsene Rohstoffe in vielen Fällen den künstlichen überlegen sind. Ende dieser Woche müsste es soweit sein. Dann können Gosheims Glocken den Gläubigen wieder ihre vertrauten Signale senden und auf die Gottesdienste oder Gebetsstunden aufmerksam machen.

Gosheims Glocken, die im Jahr 1950 gegossen wurden, zählen zu den schönsten Geläuten auf dem Heuberg. Ihr heimatlicher Klang ist bis weit über die Gemeindegrenzen hörbar. Die Kosten belaufen sich auf rund 90 000 Euro, die je zur Hälfte von der Kirchengemeinde und der weltlichen Gemeinde getragen werden.