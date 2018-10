Neue Weihnachtsbeleuchtung für Wehingen

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Wehinger Gemeinderat mit einer umfassenden Tagesordnung beschäftigt. So beschloss er, dass für die Ortsmitte eine neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden soll, weil die alte reparatur- und sanierungsfällig ist. Auch aus energetischen Gründen lag eine Neuanschaffung nahe. Künftig sollen in der Weihnachtszeit LED-Lampen, wie ursprünglich in Sternenform, weihnachtliches Flair in die Ortsmitte bringen; auf Wunsch könnten sich Geschäftsleute der Neuanschaffung anschließen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans für das „Schuppengebiet „Harras“. Das Büro Dr. Grossmann wurde für die Bearbeitung umweltfachlicher Aspekte zu einem Preis von 9123 Euro beauftragt. Weiterhin beschloss der Gemeinderat die Anschaffung eine CO-Messgeräts für die DRK-Ortsgruppe zu einem Preis von 4890 Euro.

In einer ausgiebigen Ortsbesichtigungsrunde befasste sich der Gemeinderat mit diversen Themen. So entschied sich der Rat für eine teilweise Auswechslung des Holzbelags der Außenterrasse am Kindergarten St. Ulrich. Die Belagsarbeiten für den Zufahrtsweg zum Bürgle sollen durch das Planungsbüro Hermle kostenmäßig erfasst werden. Die Firma Elektrotechnik Moosbrucker bekam den Auftrag für die LED-Beleuchtung in der Turnhalle der Schlossbergschule zu einem Preis von 13162 Euro. In punkto Verdunklungsmöglichkeiten in der Turnhalle soll zunächst überprüft werden, wie der vorhandene Blendschutz repariert werden kann bzw. Angebote eingeholt werden. Nicht einverstanden zeigte sich der Gemeinderat mit dem Abstellen eines Lagercontainers bei der Gemeinschaftsunterkunft, was vom Landratsamt beantragt wurde. Der Grund: Man möchte nicht die zukünftige Nutzung des angrenzenden Gewerbebauplatzes beeinträchtigen.

Bürgermeister Gerhard Reichegger hatte sich im Vorfeld mit Jugendlichen und deren Eltern beim ehemaligen Streethockey-Platz getroffen, um mit ihnen ihre Wünsche bezüglich der Einrichtung eines Bike-Parks zu erfahren. Die Jugendlichen wollten eigentlich spezielle Mountainbike-Strecken ausgewiesen bekommen. Reichegger sieht darin allerdings einen Eingriff in die Umwelt und Natur und befürchtet erheblichen Aufwand und Kosten. Eine Lösungsmöglichkeit gebe es jedoch, wenn man auf dem bislang vom Skiclub selten benutzten Streethockeyplatz einen Bike-Park einrichten würde. Bei entsprechendem Zuspruch könnte man auch den angrenzenden Kinderspielplatz mit einbeziehen. Nach eingehender Diskussion wurde eine Entscheidung jedoch vertagt, weil man erst die Ergebnisse einer Umfrage des Jugendreferats Heuberg abwarten will.

Für die Einrichtung weiterer Lager- und Abstellflächen für den Obst- und Gartenbauverein sollen noch einmal Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudeinneren überprüft werden. Künftig sollen auf dem Wehinger Friedhof bei der Belegung von Urnen- und Rasengräbern auch rollstuhlgerechte Lösungen angestrebt werden. Der Gemeinderat beschloss weiterhin, sich mit 25 Prozent an den Sanierungsarbeiten der Albrechtshütte mit einem Kostenaufwand von 6600 Euro zu beteiligen.